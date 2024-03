Roben 58 mòbils de dues botigues de Roses i els detenen a l'aeroport del Prat sis mesos després

Els Mossos van detenir el 10 de març, a l’aeroport del Prat de Llobregat, dos homes de 22 i 29 anys com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a Roses. Els dos sospitosos havien fugit a Romania i Londres després d'emportar-se més de 23.000 euros en terminals.

Els fets es remunten al 20 d’octubre de l'any passat, quan es va activar, pels volts de la una de la matinada i en pocs minuts de diferència, l’alarma de dos establiments de telefonia mòbil situats a l’avinguda Jaume I de Roses. Els mossos van comprovar que els autors havien accedit a l’interior de les dues botigues trencant la vidriera amb un embornal i havien sostret telèfons mòbils dels aparadors i expositors.

Concretament, en una de les botigues van sostreure 31 aparells valorats en 15.193,23 euros, i en l’altra 27 valorats en 8.083 euros. En el segon dels fets, a més, el denunciant, va quantificar els danys ocasionats en uns 1.000 euros.

Investigació i ordre de detenció

A partir d'aquí, la Unitat d’investigació de Roses van posar en marxa la investigació per descobrir l'autoria dels fets. Va ser aleshores quan es va emetre una ordre de detenció per tal de localitzar els dos homes. I gairebé sis mesos més tard, els dos homes van aparèixer a l'aeroport del Prat de Barcelona, quan retornaven de Londres i Romania respectivament. Els dos homes van arribar el mateix dia, el 10 de març, això sí a hores diferents.

Quan la Policia Nacional els va detectar van comprovar que tenien aquesta ordre de detenció i els va arrestar. La investigació no es dona per tancada i, per tant, no es descarten més detencions. Els dos detinguts, un d’ells amb antecedents, han passat a disposició del jutjat de guàrdia d’El Prat de Llobregat.