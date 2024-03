El comunicador i activista social rosinc Mohamed El Amrani ha estat guardonat amb el Premi Ràdio Associació a la inclusió d’aquest 2024, en un acte celebrat al Palau de la Música de Barcelona, pel programa D’on ets tu? que condueix setmanalment a Ràdio 4. El guardó ha estat carregat de simbolisme, ja que ha coincidit per commemorar el centenari de la ràdio, per això Ràdio Associació va aprofitar els premis per fer un homenatge general a tots els professionals que han portat la ràdio en català a l’excel·lència actual, personalitzat en Ràdio 4, RAC 1, Catalunya Ràdio, la Xarxa Audiovisual Local i la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.

Amatent a la realitat del seu entorn, El Amrani des de sempre ha estat un activista favorable a la inclusió social

D’on ets tu?, que s’emet els dijous a les vuit del vespre a Ràdio 4, se centra en les vivències i opinions de tota una generació de catalans i catalanes que també tenen arrels a altres indrets del món. En el moment de raonar el premi, el jurat va destacar que «dona veu i presenta la vida quotidiana, dificultats, avantatges i curiositats de joves catalans d’origen divers d’una manera distesa i completa».

Al seu torn, en el moment de rebre el reconeixement i en nom de l’equip que l’envolta, Mohamed El Amrani ha agrait a Ràdio 4 haver «obert les portes de les ràdios públiques i donar-nos la llibertat absoluta per experimentar, per equivocar-nos i per aprendre fent. I a l’equip del programa que sense elles no seria possible fer aquest programa i no tindria vida».

Articulista de l’EMPORDÀ des dels 12 anys

La trajectòria comunicativa de Mohamed El Amrani, nascut el 1992, va començar a les pàgines de l'EMPORDÀ quan tot just tenia dotze anys. Amatent a la realitat del seu entorn, des de sempre ha estat un activista favorable a la inclusió social fet que li va valdre el Premi Princesa de Girona Social 2014. La Universitat Europea de Madrid i la International Youth Foundation van atorgar-li el Premi Nacional Jove Emprenedor Social, i va obtenir el Premi d’Actuació Cívica 2017 de la Fundació Carulla. Actualment és locutor a Ràdio 4 (RNE), en un programa que té precisament l’objectiu de descobrir joves que liderin iniciatives socials a Catalunya.

«Sempre he entès el periodisme com una eina plena de futur, per transmetre idees, històries, realitats; per inspirar el canvi social»

També ha estat el fundador de la Xarxa de Convivència i de l’Associació Azahara, una organització que impulsa una gran xarxa de ciutats, persones i empreses per crear projectes d’innovació social i cooperació al desenvolupament. S’adreça a joves amb risc d’exclusió social o que formin part de famílies desestructurades, sobretot immigrants amb problemes d’integració. Ha exercit i exerceix de comunicador a diferents mitjans. «Sempre he entès el periodisme com una eina plena de futur, per transmetre idees, històries, realitats; per inspirar el canvi social», diu conveçut.

Aquests darrers anys ha estat membre dels consells assessors de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat de Girona, d’Adolescents.cat i i en la lluita contra el bullying de la Fundació Barç. L’any 2015, la companyia Vueling va batejar un Airbus 320 amb el seu nom.