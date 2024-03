L'Ajuntament de Figueres instal·larà 17 càmeres lectores de matrícules per «blindar» els principals accessos de vehicles a la ciutat. D'aquesta manera, es vol obtenir informació sobre el trànsit i «detectar l'entrada de vehicles amb requeriments policials o judicials». El sistema, que actualment es troba en fase d'exposició pública, es vol posar en marxa abans que acabi l'any, i tindrà un cost d'uns 500.000 euros.

L'objectiu del projecte és «lluitar contra els problemes d'inseguretat que pateix la ciutat i acabar amb les pràctiques d'aquells que venen a Figueres a cultivar o comprar i vendre droga», segons ha explicat l'alcalde, Jordi Masquef, durant la presentació del projecte. En aquest sentit, el batlle ha recordat que la seguretat i el civisme són dues de les principals prioritats del govern municipal. «S'ha acabat que, com vaig dir fa uns anys, Figueres sigui un supermercat de la droga», ha remarcat.

Per la seva banda, el nou cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiáñez, ha assegurat que el nou sistema permetrà tenir una Figueres «més segura i controlada».

Videovigilància al Rovell de l'ou

Una altra de les accions impulsades pel govern de Figueres per millorar la seguretat a la ciutat és la instal·lació d'un sistema de videovigilància al centre a través de fons Next Generation. El nou sistema permetrà conèixer al detall «el tràfic de persones i els dels turistes que visiten la ciutat. Saber per on passen i quins són els carrers més utilitzats», segons ha explicat Albert Alemany, regidor d'Administració Electrònica.