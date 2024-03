El PSC de Figueres torna a insistir que el dèficit de 800.000 que, segons va anunciar dilluns l'alcalde Jordi Masquef obligarà la ciutat a aplicar un pla de finançament, "es deu a la no obertura de la Casa Natal en el moment oportú, tal com ja van prevenir al govern". "L'anterior executiu, del qual el PSC en formava part, va anunciar l'obertura de la Casa Natal per al mes de juliol, però va ser el director del Museu, ja sota l'actual govern, qui de manera unilateral va decidir posposar l'obertura fins a la tardor. Això va resultar en una pèrdua d'ingressos durant l'estiu de 800.000 euros", expliquen en un comunicat on recorden que, en el seu moment, va demanar la destitució del director del Museu de l'Empordà i la Casa Natal, Eduard Bech, per aquest motiu. "El govern Masquef va optar per no actuar. No és raonable ara lamentar-se de les conseqüències de les seves decisions", insisteixen des del PSC.

«Més enllà dels projectes heretats de l'anterior govern i del populisme, no han implementat cap iniciativa nova» Pere Casellas - PSC Figueres En el comunicat, el portaveu socialista i antic vicealcalde de la ciutat Pere Casellas, afirma que el nou govern de la ciutat "més enllà dels projectes heretats de l'anterior govern i del populisme, no han implementat cap iniciativa nova" i creu que l'anunci del pla de sanejament financer "revela un clar propòsit de reduir la despesa per aplicar l'agenda ultraliberal del govern de Figueres". Els diners dels fons europeus Per altra banda, sobre el presumpte dèficit generat per l'arribada de fons europeus el PSC matisa que "dels 22 milions d'euros obtinguts per l'anterior administració, hi ha 2.984.233,34 euros que estan compromesos però encara no ingressats" o i que, per tant, "l'aplicació del criteri de caixa, en lloc del de reconeixement de crèdit" per part de l'actual govern "ha generat aquest dèficit, que es resoldrà tan bon punt es realitzi l'ingrés dels fons". Consulta aquí totes les notícies de l'EMPORDÀ