Conservació de carreteres continua els treballs a l’AP-7 i a la nacional N-II per poder reparar els danys ocasionats per les protestes dels pagesos i reobrir el pas als vehicles. De moment, hi ha 18 quilòmetres tallats a l’autopista entre les poblacions de Borrassà i Vilademuls i 12 quilòmetres de l'N-II entre Bàscara i Vilamala. Les taques consisteixen en la retirada d’arbrat i deixalles, la reparació de les tanques malmeses i tornar a asfaltar alguns trams que es van fer malbé per la crema de pneumàtics. La previsió és que aquest divendres a la tarda es reobri la nacional i també un carril per cada sentit a l’AP-7. Tanmateix, els treballs per obrir completament l’autopista no finalitzarien fins diumenge.

Desenes de vehicles -molts d'ells camions- s'acumulen des de primera hora d'aquest divendres al desviament de l'AP-7 a l'alçada de Vilademuls en direcció cap a França. Els Mossos donen pas alternatiu als vehicles abans que arribin als 18 quilòmetres de l'autovia que estan tallats a causa dels danys ocasionats per les protestes de la pagesia dels darrers dies. També hi ha tallats 12 quilòmetres de la N-II al mateix punt. En ambdues carreteres hi treballen incansablement desenes d'operaris de conservació de carreteres amb maquinaria diversa que els permet, per una banda, retirar de la calçada els arbres caiguts i les restes de les protestes, però també netejar la pols que hi van deixar els pagesos després de la crema de pneumàtics. A més, també s'han hagut de tornar a asfaltar parts de l'autopista que han quedat completament malmeses i inadaptades per la circulació de vehicles. Per això, des d'aquest divendres al matí, es pot veure en aquest tram que continua tallat de l'AP-7 maquinària pesant que fa aquesta tasca a tot drap. La previsió és que es pugui reobrir almenys un carril per sentit de l'autopista aquest divendres a la tarda i també la N-II completament. Per la reobertura total de l'AP-7 caldrà esperar a que es puguin reparar també les tanques aixafades durant les manifestacions de la pagesia i que s'acabin de tornar a asfaltar tots els carrils. Unes tasques que està previst que finalitzin diumenge. Tall desconvocat La pagesia va decidir per assemblea —després d'una hora i mitja de debat— desconvocar el tall en aquest tram de carretera dijous a la nit. La decisió es va prendre després de considerar que amb la negociació amb el Govern s'havia aconseguit "el 90%" de les reclamacions del sector. La retirada es va fer després del sopar -que encara van fer a l'autopista-, al llarg de la nit i matinada. Consulta aquí totes les notícies de l'EMPORDÀ