Un any i mig després que els veïns creessin el Grup de Defensa del camí de la Gola del Fluvià, al Fluvià Nàutic de Sant Pere Pescador hi continua instal·lada una barrera per pagar peatge. «La inactivitat de les administracions permet que en aquests terrenys –que són del poble en una bona part–, s’hi facin activitats comercials sense que consti cap autorització», manifesten els membres de l’entitat, que divendres passat van rebre el suport de l’Ajuntament santperenc en un acte celebrat al Casal, on van començar a recollir signatures veïnals. «Hem de ser capaços de recuperar aquest camí», afirmava l’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, el qual reconeixia que «som molt lents i les administracions ens han ajudat ben poc».

«Vam aconseguir que s’instal·lés el gàlib perquè les autocaravanes no hi entressin i el promotor el va arrencar posant-hi una barrera, mentre que, ara, tots els santperencs volem tornar a la Gola, ja que és el present i futur de Sant Pere; volem el que ens pertany», ratificava la portaveu del grup, Ester Condom. Incertesa a Sant Pere Pescador per si a l'estiu es podrà obrir la desembocadura del riu pel pas de barques L’any 1977 es va aprovar definitivament un Pla parcial i un projecte d’urbanització de l’àmbit que es va denominar «Fluvià Nàutic». Posteriorment, el Pla general va qualificar aquest àmbit com a sòl urbà, destinat a la construcció d’habitatges. L’any 1990, en execució del Pla parcial, es van configurar els solars edificables i el consistori va rebre la cessió gratuïta i obligatòria de 46.683 metres quadrats de terrenys a l’àmbit, destinats a zones verdes i vials. Actualment, en el Registre de la Propietat, l’Ajuntament hi consta com a titular en ple domini d’aquests terrenys. L’any 2003, passats més de deu anys sense cap activitat de desenvolupament urbà, es va desclassificar l’àmbit passant a ser sòl no urbanitzable. La desclassificació, impugnada pel promotor, va quedar confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 2009 i pel Suprem el 2012. El Fluvià Nàutic no és urbanitzable segons el TS El Grup de Defensa del camí de la Gola del Fluvià ha rebut la confirmació del Departament de Costes de la Generalitat que «la instal·lació del Fluvià Nàutic no està prevista al Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 perquè no és una instal·lació portuària, per la qual cosa tampoc disposa de cap autorització portuària». Divendres al vespre, un representant dels propietaris va intervenir a l’acte de la plataforma veïnal manifestant que disposen de tots els permisos. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ