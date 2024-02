L'Ajuntament de Figueres repartirà gratuïtament 2.000 airejadors per rebaixar el consum en aixetes domèstiques. Ho farà a partir d'aquest divendres, 16 de febrer. Es distribuiran a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), a la seu de FISERSA i als centres cívics Joaquim Xirau i Creu de la Mà, en el seu horari habitual d'obertura.

Un airejador és un element que, col·locat a l'extrem d'una aixeta, barreja l'aigua amb aire. D'aquesta manera, raja un doll d'aigua abundant i suau, la qual cosa permet, alhora, estalviar aigua.

Aquesta és una acció que s'impulsa en el marc de les mesures que l’Ajuntament ha anat posant en marxa des de l’entrada en emergència per sequera el passat mes de setembre. Una d'elles és la cerca de nous pous, des del mes de setembre, com el freàtic de la Ronda sud. Alhora, s'ha posat en marxa un reglament sancionador.

Ús d'aigua freàtica

En el marc de mesures contra la sequera, el consistori ha començat també a fer servir aigua freàtica de la mina del Parc de les Aigües per a la neteja de carrers i la utilització de l’aigua regenerada de la depuradora (EDAR) per a usos municipals, no només mentre duri el període de sequera, sinó com a política d’estalvi d’aigua present i futura de l’Ajuntament. Aquesta s’utilitza per al reg a les zones verdes urbanes (parcs, camps esportius i similars), neteja de carrers, sistemes contra incendis i utilització en obres. La mesura permet continuar realitzant, davant la situació d’emergència per sequera, les tasques de neteja i reg de caràcter urbà i serveix per estalviar aigua freàtica.

També s’ha realitzat una campanya per tal de reduir el consum d’aigua, que ha suposat un estalvi del 30%, amb operatius per fer front al frau en el subministrament d’aigua i la regularització de contractes. Al mateix temps, s'ha fet un control del consum a través dels comptadors d’aigua.

La regidora de Medi Ambient, Núria Bartrolich, remarca que davant l’escassetat d’aigua «hem de ser conscients que les mesures que prenem com a ajuntament no han de ser únicament per afrontar l’actual situació d’emergència, sinó mesures permanents d’estalvi d’aigua en tots els serveis municipals i també entre la població».