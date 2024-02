Una dona molt beguda s'accidenta amb un tot terreny a la Jonquera i acaba arrestada

Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora que anava al volant molt beguda que es va accidentar el cap de setmana amb un tot terreny a la Jonquera.

L'accident de trànsit va succeir el dissabte 3 de febrer poc després de les tres de la tarda a la Nacional II, a l'altura del quilòmetre 775 al seu pas per aquest municipi fronterer.

El sinistre viari va consistir en una sortida de via del vehicle i l'ocupant va sortir-ne il·lesa del succés.

Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) van acudir al sinistre i van veure que la conductora presentava clars signes d'anar sota els efectes de l'alcohol. Li van aplicar el test d'alcoholèmia i va donar un positiu penal. És a dir, va superar els 0,60 mg/litre d'aire expirat. En concret va donar un positiu de 0,75 mg/l, això representa triplicar la taxa màxima permesa d'alcohol que està en els 0,25 mg/litre.

Per tot això, la dona de 46 anys i estrangera, va acabar arrestada per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques.