El Club Nàutic l’Escala, el Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP) i Grup MIFAS s’alien per fer accessible el mar i la pràctica esportiva de la vela a les persones amb discapacitat física.

Les entitats han signat, per primera vegada, un conveni que acostarà la navegació a vela a un total de 200 persones del territori gironí.

En virtut d’aquest acord, avui, dimarts 27 de juny, ha estat presentada, al Club Nàutic l’Escala, l’embarcació que farà possible el projecte “Per un mar Accessible” i que ha estat finançada per GALP, el Fons Europeu Marítim i de la Pesca i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

El projecte “Per un mar Accessible” s’emmarca dintre de l’estratègia del GALP Costa Brava ja que es tracta d’una iniciativa que fomenta la relació amb el mar de persones amb mobilitat reduïda i representa una millora d’accessibilitat evident en les activitats turístiques marítim-pesqueres.

L’embarcació, que és de tipus Access, està concebuda per facilitar la navegació a vela a les persones amb mobilitat reduïda. Gràcies al seu disseny, no pot bolcar i compta amb un control de la propulsió i la direcció simplificats, el que garanteix la seguretat necessària per desenvolupar l’activitat.

Gràcies a la nova embarcació i al finançament proporcionat per Obra Social LaCaixa, el Club Nàutic l’Escala podrà oferir sessions formatives on les persones amb discapacitat podran navegar de forma autònoma i inclusivament amb altres activitat i navegants, tot una novetat per poder aconseguir un mar inclusiu per associats i associades al Grup Mifas, que treballa amb la missió d’aconseguir la independència econòmica i la justícia social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. El projecte també rep el suport de la Diputació de Girona.

S’han programat sessions que se celebraran entre els mesos de maig i octubre de 2023.

Tothom té dret a gaudir del mar i dels beneficis de la pràctica esportiva per a la salut. Per aquest motiu, la promoció de la vela entre les persones amb discapacitat i/o públic especial (gent gran, mobilitat reduïda, amb risc d’exclusió social… és un objectiu prioritari per al Club.

A través d’aquesta nova aliança, el Club Nàutic l’Escala reforça la seva aposta per la vela accessible. L’Escola de Vela del Club va ser reconeguda el 2008 com una de les 19 Destinacions Turístiques Accessibles de Catalunya pel Departament de Turisme de la Generalitat i és, de fet, l’única Escola de Vela reconeguda amb aquest distintiu a tota la comunitat autònoma. Des de 2007 fins l’actualitat, més de 650 usuaris amb algun grau de diversitat funcional han provat l’esport de la vela al Club.

Durant aquest període, el Club ha estat l’amfitrió de dos Campionats d’Espanya de Vela Adaptada i tres Campionats de Catalunya, el que ha convertit el Club en un centre de referència de Vela Adaptada, tant a nivell estatal com autonòmic.