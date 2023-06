El món de la cervesa artesana convida cada cop més emprenedors a fer-se un lloc en el mercat i entre el públic. Les seves creacions són una oportunitat per satisfer, sobretot ara a l’estiu, els paladars àvids d’aquesta beguda ancestral i al mateix temps per difondre cultura, coneixement i història.

En aquest context la marca empordanesa de cerveses artesanes Limbik i la companyia de teatre Solucions Escèniques han treballat junts per experimentar amb el paisatge empordanès i fer barreges inesperades. El resultat és una nova cervesa, La Iaia Bandolera, feta de romaní i farigola i produïda per l’empresa Limbik, que ara ha decidit comercialitzar-la dins de la seva línia de cerveses sota el nom Gruit Ale. «La grandesa d’aquesta cervesa és la unió d’una companyia de teatre i una marca de cervesa artesana per viatjar en el temps a través d’un beuratge» explica Xavier Pujol, creador de Limbik. La unió d’artesania i art, de gastronomia i cultura, del beure bé i alhora gaudir de la màgia del teatre ja havia funcionat durant l’estrena, l’estiu passat, de l’excursió teatralitzada Trabucs i Punyalades: una immersió en la història dels bandolers d’entreguerres carlines que Solucions Escèniques va dur, i duu a terme, a Albanyà i les muntanyes del Casal del Serrat. «Fruit d’aquesta teatralització immersiva, hem fet un viatge en el temps per diferents èpoques de l’Empordà i hem recreat el que seria la cervesa que beurien els antics bandolers. El fet que estigui feta de farigola i romaní és perquè pel recorregut de la visita, era la planta que predominava. Un fet a destacar de la nova cervesa és que no porta llúpol».

Aquesta proposta experimental de la qual va sorgir una cervesa pròpia, s’ha presentat recentment en societat a la Piscina de Vilafant en un acte festiu on un centenar d’assistents van poder tastar el nou producte. Un cop més el públic va poder gaudir d’una jornada que va valorar la col·laboració establerta entre la cultura popular, l’artesania i les arts escèniques.

«Ni la tramuntana ni la pluja que va acompanyar aquella jornada van impedir que la cervesa quedés batejada com L’Empordà dins d’una ampolla» assenyalen els creadors. Per reforçar aquesta unió amb les arts, Limbik ha creat també la cervesa del Festival de micropobles Fastt.