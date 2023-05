Adela Pereira es considera «una obsessionada amb ajudar que el món del vi aprofiti i rendibilitzi les oportunitats digitals». Aquesta experta en el món del màrqueting i la publicitat participa el pròxim dilluns dia 15 de maig, a Peralada, a la jornada gratuïta Descobrint els nous reptes de l’Enoturisme organitzada pel Setmanari de l’Alt Empordà, Prensa Ibérica i Celler Perelada, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà La Cuina del Vent.

Aquesta activitat és oberta a professionals del turisme, de l’hostaleria i dels cellers, a més d’altres persones interessades en aquest sector emergent. La jornada, que se celebrarà a la sala d’actes del nou Celler Perelada, s’obrirà a les 10 del matí amb una taula rodona en què participaran Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà; Pep Amiel, president de La Cuina del Vent; Agustí Badosa, conseller responsable de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal, i Maria Baró, responsable d’enoturisme del Celler Perelada.

Monetitzar el món digital

Adela Pereira dirigeix un equip «enfocat a ajudar que els cellers espremin el potencial del món digital i crear canals de venda directa rendibles». La seva ponència Enoturisme rendible: com captar i fidelitzar visitants pretén mostrar noves oportunitats a cellers, hostalers i operadors turístics a partir de l’experiència acumulada durant vint-i-cinc anys en el món del màrqueting i la publicitat. Està especialitzada a ajudar els cellers, a fer més rendible l’enoturisme, captant els visitants adequats i augmentant les compres durant i després de la visita. És llicenciada en publicitat amb dos postgraus, un en comerç electrònic i un altre en planificació estratègica.

Va viure tres anys a Santiago de Xile on va treballar amb cellers com Casillero del Diablo i el Comitè d’exportador de vins del país. A Espanya, ha treballat amb marques com Sidra el Gaitero, Chinchón de la Alcoholera, el Consell Regulador de Rioja, Bodegas LAN, Muga o Pago de los Capellanes.

Les inscripcions a la jornada Descobrint els nous reptes de l’Enoturisme. Perspectives i noves oportunitats es poden fer a través d’Internet clicant aquí.