L'Ajuntament de Figueres considera la vaga en el servei de recollida de deixalles que ha patit la ciutat en els últims deu dies ha estat "política" i pretenia evitat la municipalització del servei de neteja viària i la millora del servei de recollida, i que ha afectat durant deu dies la ciutat.

En una roda de premsa aquest dimarts a la seu de Fisersa, l'alcaldessa Agnès Lladó ha dit que "celebrem que aquesta situació de conflicte hagi acabat i que els ciutadans de Figueres no hagin de patir més aquesta situació". Per la seva banda, el conseller delegat de Fisersa i Vicealcalde, Pere Casellas, ha explicat que "Hem posat per davant el servei als ciutadans i Fisersa no s'ha mogut d'on era. Amb la municipalització millorem el servei, els recursos i el control de la neteja. I no ens podem permetre renunciar-hi".

Un complement de 150 euros

Segons Lladó i Casellas, l'acordcontempla una renovació del conveni que inclou millores salarials i de condicions laborals, amb un increment del sou seguint l'evolució de l'IPC, del 4% aquest any, i un complement de 150 euros per a 9 treballadors que treballen els diumenges.

L'empresa pública Fisersa no cobrarà als contribuents l'import dels dies que hi ha hagut vaga.