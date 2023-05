L'Audiència de Girona ha suspès el judici contra l'acusat de violar una dona de 95 anys a Figueres el gener de 2022. La secció tercera ha decidit ajornar la vista pel pròxim novembre perquè dos testimonis no s'han presentat a la vista.

La fiscalia demana pel processat, que està en presó provisional des del 4 de febrer de l'any passat, 13 anys i 9 mesos de presó per l'agressió sexual, per violació de domicili i per provocar-li lesions. Quan compleixi la tercera part de la pena, vol que se l'expulsi del país i que no pugui tornar fins al cap de 10 anys.

La seva defensa indica que l'acusat va confessar els fets davant les autoritats, i que en el moment dels fets estava sota la influència de diverses drogues i de l'alcohol, i que, per tant, tenia les seves capacitats minvades. Per això, en primer lloc, demana l'absolució, però alternativament proposa que se li apliqui una eximent completa o si no, atenuants.

Els fets van tenir lloc el 21 de gener de l'any passat cap a dos quarts de dotze. Segons recull la fiscalia, l'acusat va accedir il·lícitament per una porta corredissa a l'habitatge de la víctima, que vivia sola i pateix un deteriorament cognitiu "important". Llavors va abordar-la dins una habitació i va agredir-la sexualment provocant-li diverses lesions vaginals. La víctima ha patit seqüeles psicològiques arran dels fets.