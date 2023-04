Semblaria l’enunciat d’un acudit, però no ho és. Si ens preguntem que poden tenir en comú un mestre pastisser jubilat de Sant Andreu de la Barca, una resident d’Empuriabrava procedent de Surinam i un ferrer que també havia fet de pagès a Castelló d’Empúries, la resposta és que tots tres comparteixen experiències i vivències en els horts comunitaris i ecològics del municipi, i no són els únics.

Ells són tres dels usuaris de les dotze parcel·les que l’àrea de Benestar Social del munic12ipi va posar en marxa l’any passat com a una experiència integradora, d’enriquiment social i que pretenia fomentar l’agricultura ecològica, sostenible i de proximitat, però també el desenvolupament comunitari entre les persones concessionàries dels dotze horts.

«L’experiència ha aconseguit resultats notables i, sobretot, ha complert els seus objectius inicials», destaca la regidora Anna Massot. Jaume Farriol, de 71 anys, és un forner i mestre pastisser que s’ha convertit en una de les ànimes d’aquest espai. Tenia el seu establiment a Sant Andreu de la Barca i una segona residència a Empuriabrava. «Les poques vacances que podíem tenir, les passàvem aquí, on la meva filla està empadronada. Aviat vaig veure que Castelló i l’Empordà són un paradís. En arribar la jubilació, aquest ha estat el meu destí», explica mentre el seu net Martí, de quinze anys, corrobora tot el que diu, amb una aixada a la mà, tot aprofitant les vacances de Setmana Santa per ajudar l’avi.

Jaume Farriol conversa animadament amb Josep Xatart, de 83 anys, ferrer castelloní de llarg recorregut. «És el nostre mestre, sempre està a punt d’ajudar a tothom, ens ensenya com i quan s’han de fer les coses. Té molta experiència i és una gran persona», diu el forner del seu company d’hort. La conversa s’amplia amb l’arribada d’Hortensia Hoten, resident originària de Surinam, la qual destaca que ha triomfat entre les seves amistats «amb el conreu d’endívies».

«Aquest projecte és molt col·laboratiu, està pensat perquè tothom participi, se senti part d’una comunitat», diu Anna Massot.

L’Ajuntament va condicionar aquests terrenys, que sempre havien estat horts i que estan situats en un emplaçament estratègic, a tocar el rec del Molí, just a sota dels murs de la Basílica i del mirador del Paller d’en Melino.

Malgrat que cadascun dels hortolans planta el que creu més convenient a la seva parcel·la, tots plegats comparteixen eines, sistema de reg, feines comunitàries i l’alegria de poder tastar els productes conreats, com va passar recentment amb una calçotada festiva carregada de bon humor.

Josep Xatart, rebla el clau quan explica que «aquí he iniciat una amistat amb gent del poble que havia vist tota la vida, però amb la qual no m’havia relacionat gaire mai. Ara ens trobem, compartim coses i xerrades. Venir a l’hort és un plaer», diu convençut. Per a Jaume Farriol «les tomates, les faves o els enciams, fets així, tenen un altre gust».

Activitats del programa primaveral

Des del Departament de Benestar Social, s’ha posat en marxa per segona vegada, el cicle de tallers La primavera als horts. S’han programat quatre sessions fins al 29 de maig. El cicle compta amb dues propostes gastronòmiques impartides per l’Aula Gastronòmica de l’Alt Empordà (22 d’abril i 6 de maig). També hi ha un Taller de geoteràpia amb argila (29 abril), a càrrec de Cote Framis, de l’Associació Sanamolls i el Taller d’Aloe-vera (13 maig), amb Laura i Àngels Bagué d’Ohana Salut Integrativa. Tots els actes són gratuïts i tenen lloc de 10 a 12 hores. Cal fer reserva trucant a 972 250 165 al matí.