El dia 11 de setembre del 2001 és una data que ha quedat marcada en la memòria de moltes persones. De fet, sempre se sol dir que tothom recorda què feia quan van donar la trista notícia de què s’havia produït un atemptat a les Torres Bessones del Wold Trade Center de Nova York.

Segurament, els responsables de la marca LEGO també recorden aquell dia i devien posar-se les mans al cap. El motiu és que feia pocs mesos havien tret la referència 6776, coneguda com el Centre de Control Ogel de la col·lecció Alpha Team. En aquesta caixa hi havia una torre de control, una nau espacial i un manual d’instruccions que comptava amb unes vinyetes de còmic, en algunes de les quals es veia un mapa del món i com la nau atacava dos alts edificis. Aquesta semblança amb l’atemptat va fer que la coneguda marca de joguines la retirés.

Quan Josep Maria Joan i Rosa, director del Museu del Joguet de Catalunya, va assabentar-se d’això, es va apropar a can Monfort per si li venien i «em van dir que ja no la tenien, que l’havien retirat totalment». Pilar Juanola, propietària de Can Monfort, explica que «havien llançat al mercat aquesta caixa sis mesos abans dels atemptats i se’ns va dir que ja no la podíem vendre».

El passat dimarts 11 d’abril, Joan va anar a Can Monfort «per veure si donaven l’últim joguet d’aquesta botiga al Museu abans de tancar». Va ser aleshores quan Víctor Monfort i Pilar Juanola van anar al magatzem i «entremig de moltes caixes van treure aquesta referència», explica el director del Museu del Joguet. Josep Maria Joan i Rosa afegeix que «en el seu dia, suposo que per por, no me la van vendre, però ara ja la tenim al Museu i restaurarem la caixa que està malmesa. Així quedarà marcat aquest moment històric».