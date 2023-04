El ple de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià ha adjudicat l’obra de pavimentació del camí de Siurana a l’empresa Epsa Excavaciones y Pinturas SAU per 96.714,53 euros. Epsa també ha guanyat el concurs del projecte de pavimentació del camí de servei de la C-31 i la carretera vella de Vilamacolum. El pressupost base era de 225.645,99 euros i l’adjudicació final s’ha acordat per 169.218,50 euros. La proposta econòmica presentada va ser considerada com una «oferta anormalment baixa» i es va requerir a l’empresa que presentés informe justificatiu de l’import de la seva oferta.