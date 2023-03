Des d'aquesta setmana, uns potents llums vermells alerten de la presència d'una torre de grans dimensions a l'Albera, en el terme de la Jonquera. La senyalització té com a objectiu advertir a l'espai aeri de la presència d'aquesta estructura de 120 metres d'altura que l'empresa Enel Green Power (EGPE), filial d'Endesa, ha aixecat en els terrenys on hi ha d'haver els aerogeneradors del Parc Galatea. Aquesta instal·lació lumínica és visible, a la nit, des de bona part de l'Alt Empordà, la qual cosa ha despertat nombroses reaccions en el territori. Aquests aparells mesuradors van ser aprovats per la comissió territorial d'Urbanisme del passat desembre i són el pas previ a la implantació de l'esmentat parc eòlic a l'Albera empordanesa.

Autoritzat amb condicions el parc eòlic d’Endesa a l'Albera El passat gener, la Generalitat va donar llum verda a la declaració d'impacte ambiental (DIA) del parc eòlic Galatea. Tot i que la DIA és favorable, la ponència d'energies renovables hi va introduir un seguit de condicionants. La companyia va anunciar que estudiaria la resolució, recorda que el projecte que van presentar és "molt curós ambientalment" i avançava que la seva voluntat és la d'incorporar-hi totes les "condicions". El parc eòlic Galatea suposarà una inversió de gairebé 50 milions d'euros (MEUR), tindrà una potència de 49 MW i permetrà generar uns 140 GWh/any, que equivaldran al consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà. La plataforma Albera Lliure de Molins s'oposa a l'autorització del parc Galatea i crida a unir esforços per l'aturar-lo