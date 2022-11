La Fundació Sant Vicenç de Paül va celebrar, divendres, a l’auditori dels Caputxins, el seu 125è aniversari amb un acte d’agraïment a totes les persones que han contribuït en la tasca socioeducativa de l’entitat. L’acte també va permetre donar a conèixer una campanya de cerca de donatius. Tal com va explicar la directora de la Fundació, Maria Solés, l’entitat necessita trobar finançament, atès que «la situació econòmica actual ens conduirà, probablement, a tancar la meitat del servei socioeducatiu Ksameu a partir del mes de febrer». Aquest fet, conseqüència de la denegació d’una subvenció per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat, es traduiria en deixar d’atendre 70 joves –així com les seves famílies– i a rescindir el contracte de tres educadores. La directora ha demanat la solidaritat dels figuerencs i figuerenques.

Amb el títol Empremtes! Imatges... Records... Testimonis, l’acte conduït per la periodista Anna Punsí va començat amb la benvinguda de Sor Rosa, la filla de la caritat i secretària de la Fundació. També van parlar Joan Oriol i Martí Augé, expresidents de l’AMPA de l’Escola; Llum Salvo, exalumna i exprofessora de l’Escola, i Carme Huerta, actual voluntària de la Fundació. El president de l’entitat, Mn. Miquel Àngel Ferrés va recordar la llarga trajectòria de l’entitat afegint que «seria un pecat social que s’haguessin de tancar projectes com aquest per falta de recursos». L’alcaldessa, Agnès Lladó, va clausurar els parlaments i va anunciar que «entre tots trobarem aquests recursos que calen, perquè els infants es mereixen tenir aquest acompanyament i educació que tots vàrem poder tenir». La coral Veus Empordaneses va posar el colofó previ a la bufada del pastís commemoratiu.