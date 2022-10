El Club Badia de Roses ha dut a terme la 19a Neteja del fons marí, jornada que celebra anualment amb la col·laboració del Port Esportiu de Roses i del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i que, en aquesta ocasió, ha permès retirar del fons marí un total de 370 kg de deixalles. L’acció ambiental s’ha fet a la zona del dic de recer del Port Esportiu, espai que ocupen les embarcacions de trànsit, i va permetre l’extracció de gran quantitat d’ampolles de plàstic, llaunes, estores, defenses de vaixells... i fins i tot un telèfon mòbil.

Port de Roses va col·laborar amb l’aportació de bussos professionals de la seva plantilla i dos patrons que van conduir l’embarcació Pelikà. L’acció s’emmarca en els requeriments mediambientals exigits per Bandera Blava, així com per les certificacions EMAS i ISO 14001 que ostenta el port des del 2007.