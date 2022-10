La Fundació Sant Vicenç de Paül està de celebració. L’entitat figuerenca celebra enguany el 125è aniversari de vida i per celebrar-ho organitza, el proper 11 de novembre, un acte de record i agraïment a totes les persones que han fet possible la tasca socioeducativa.

Amb el títol Empremtes! Imatges... Records... Testimonis, l’acte serà presentat per la periodista empordanesa Anna Punsí a les 6 de la tarda a l’Auditori Caputxins. Durant la celebració, que comptarà amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, es repassarà la història de l’entitat a través de diversos testimonis. L’acte finalitzarà amb l’actuació del grup Veus Empordaneses.

125 anys de lluita contra les desigualtats

La Fundació Sant Vicenç de Paül va néixer el 10 de novembre de l’any 1897 a Figueres impulsada per les filles de la caritat Sor Ramona Regordosa i Sor Rosa Bové, el rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres, Mn. Carles Callís Riera i el senyor Fages de Perramon, aleshores president de la institució anomenada Conferències de Sant Vicenç de Paül.

L’entitat neix com a institució benèfica amb l’objectiu d’emparar els infants de famílies amb pocs recursos que, mentre els seus pares deixaven la llar per anar a treballar i poder alimentar-los, ells podien disposar d’una educació gratuïta i tenir un plat calent. D’aquesta manera la fundació comença una tasca social inspirada en els principis evangèlics.

Amb els anys, els donatius que rep la institució serveixen per cobrir les despeses de serveis com el menjador, l’internat, el dispensari, les classes nocturnes per joves obreres o les classes dominicals. Gràcies a la implicació i els donatius de diversos metges es va crear una “gota de llet” -consultori maternoinfantil- que vetllava per les condicions de vida dels infants. A partir d’aquesta implicació, Figueres va aconseguir reduir la mortalitat infantil a la meitat entre els anys 1917 i 1923.

Amb l’arribada de la Guerra Civil i els bombardejos a la ciutat, deu bombes destrueixen l’escola. Malgrat la tragèdia del moment, l’any 1939 l’entitat torna a aixecar-se i atén famílies i infants en altres espais de la ciutat. L’arribada de centenars de nouvinguts fugint de la guerra omplen Figueres de moltes famílies amb necessitats que busquen acollida a Sant Vicenç de Paül.

En els següents anys es reconstrueix un nou edifici que impartirà formació reglada en primària, secundària i formació professional. L’edifici també funciona com a internat durant més de 50 anys.

L’escola esdevé un referent de cultura i convivència dins la ciutat. L’any 2005 es produeix un dels grans canvis des del seu naixement: l’escola Sant Vicenç de Paül tanca les seves portes a l’ensenyament reglat i és enderrocada pel seu envelliment i mal estat de conservació. Aleshores però, una donació arriba a la fundació per part de Maria Pagès, una senyora de posició econòmica privilegiada que havia participat en les classes dominicals i que, després de portar una vida sòbria, sense ostentació pública, decideix donar tots els seus béns a la fundació i a Càritas Figueres.

L’any 2007, amb el rector de la Parròquia de Sant Pere de Figueres, Mn. Josep Taberner, com a president de la Fundació Sant Vicenç de Paül, l’entitat dona un nou gir significatiu i d’actualització per encarar projectes socioeducatius dirigits a donar resposta a necessitats dels joves de la ciutat i obre de nou les portes amb diversos programes socioeducatius. Entre els projectes que impulsen des de la seu a Figueres hi ha Ksameu, que enguany celebra els 15 anys de la seva creació i s’adreça a adolescents i joves de 12 a 18 anys aportant suport socioeducatiu en horari extraescolar, activitats d’educació en el lleure i donant suport a les famílies; l’Atrapa-somnis (per infants de 6 a 12 anys); l’Espiadimonis (per infants de 8 a 12 anys a Sant Pere Pescador) o l’Emparaula’t (programes d’alfabetització i coneixement del país que s’adreça a persones adultes).

En els programes socioeducatius de la Fundació hi participen 14 educadors i 30 persones voluntàries que arriben a 450 infants i joves i a les seves famílies al llarg de l’any.