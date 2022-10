Aquest dissabte ha tingut lloc a Portbou la presentació de Gael Rodríguez com a candidat del PSC a les eleccions municipals. L'acte ha acollit a més d'un centenar de persones i ha comptat amb la presència de Salvador Illa, primer secretari del PSC. També ha participat a l'esdeveniment Mònica Díaz, ex-tinenta d'alcalde del poble fronterer.

La presentació del projecte ha tingut lloc un mes després que Rodríguez fos escollit per unanimitat com a alcaldable, per l'assemblea de Llançà-Portbou. Amb només 18 anys, el portbouenc serà un dels candidats més joves a les eleccions municipals de maig del 2023. En el seu parlament, Gael Rodríguez ha promès "una gestió propera i transparent, una gestió eficaç i de progrés, i sobretot, una gestió del dia a dia per amor a Portbou i a tota la seva gent”.

Un dels objectius de la candidatura socialista és el canvi de nom de la cèlebre estació del municipi a "Estació internacional de Portbou-Àngeles Santos Torroella", com a homenatge a la pintora surrealista i postimpressionista. L'alcadable ha explicat que té previst reunir-se amb el president de la RENFE, Isaías Taboas, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez Giménez, per tractar aquest i altres temes relacionats amb la línia ferroviària.

Per la seva banda, Salvador Illa ha destacat la "il·lusió, l'amor pel municipi i el respecte" de Gael Rodríguez. El membre del Parlament ha aprofitat per parlar del Govern català i ha afirmat el següent: "És moment de mirar endavant i pensar en tota la ciutadania. Si volem una Catalunya cohesionada socialment, hem d’impulsar un diàleg entre catalans”. El líder del PSC ha visitat més tard el poble veí, Llançà, on ha visitat diversos comerços.