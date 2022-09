La Ciutadella de Roses tornarà a ser, aquest dissabte dia 24, l'escenari del compromís de germanor entre Roses i Beas de Segura (Jaén), amb la realització d’un acte de commemoració dels 20 anys de l’agermanament entre ambdues poblacions. En aquesta ocasió, Joan Plana Sagué (Roses) i José Alberto Rodríguez Cano (Beas de Segura), seran els encarregats de refermar aquest lligam, i ho faran en el mateix espai on ara fa 20 anys els llavors batlles Carles Pàramo i Ponsetí (Roses) i José Munera Rodríguez (Beas) signaren oficialment l’agermanament el 15 de juny de 2002. Els dos exalcaldes seran també presents i prendran la paraula durant l’acte commemoratiu, en el cas de l’alcalde de Beas a través de videoconferència.

La delegació de representants de l’Ajuntament de Beas de Segura encapçalada pel seu alcalde, José Alberto Rodríguez, arribarà a Roses divendres 23 de setembre, on participarà en una recepció i un dinar institucional amb els membres del consistori rosinc. L’acte commemoratiu del 20è aniversari tindrà lloc dissabte 24 de setembre i prendrà com a escenari, rememorant la declaració de l’agermanament d’ara fa 20 anys, l’església de la Ciutadella. A continuació, s’oferirà al mateix recinte un intercanvi gastronòmic amb productes i plats típics de les dues poblacions, obert al públic.

La celebració ha vingut precedida de diferents reconeixements i recordatoris de l’efemèride, com la dedicació de la Revista de la Festa Major de Roses 2022 a l’agermanament i al testimoniatge de beasencs instal·lats a Roses, o la visita de l’alcalde de rosinc i membres del consistori a la població de Beas durant la celebració de la darrera edició de les festes de San Marcos el passat mes d’abril.

La voluntat dels municipis és la de fer participar en la commemoració el major nombre possible de veïns i veïns. Amb aquesta intenció, l’Ajuntament de Beas de Segura ha posat a disposició dels seus habitants un servei de transport gratuït fins a Roses per facilitar el desplaçament de totes aquelles persones que desitgin assistir a l’esdeveniment. Un altre aspecte destacat és la celebració, el mateix diumenge 24 a la Ciutadella, en acabar l’acte commemoratiu, d’un intercanvi gastronòmic, obert al públic i d’entrada lliure, on s’oferiran productes i plats referents de la cuina dels dos municipis.

La celebració de l’agermanament coincidirà també amb la Festa Andalusa que tindrà lloc a la Pista Annexa del Pavelló Poliesportiu de Roses els dies 24 i 25 de setembre, que comptarà amb les actuacions d’escoles de cant i dansa, música en viu, concurs de sevillanes i servei de bar amb productes gastronòmics propis de la cuina andalusa.

L’agermanament de 2002

Entre els dies 12 i 15 de juny de 2002, Roses celebrà la primera fase de l’agermanament amb el poble de Beas de Segura, que finalitzà al setembre del mateix any amb la celebració a Beas. Una comitiva formada per 170 beasencs es desplaçà en aquella ocasió per participar, juntament amb veïns i entitats de Roses, en una extensa programació d’actes culturals i lúdics que permeteren aprofundir en el coneixement i lligams entre ambdues poblacions. Dissabte 15 de juny, amb la Cerimònia Oficial de Signatura del Protocol d’Agermanament a l’església de la Ciutadella, quedà proclamat l’agermanament.

Un lligam iniciat a la dècada dels 60

La connexió entre Roses i Beas de Segura té una forta arrel social marcada pel fenomen migratori. Va ser durant la dècada dels anys 60, quan un important nombre d’habitants de Beas es desplaçaren fins al municipi altempordanés per motius principalment laborals, formant aquí les seves famílies. Actualment, són 266 les persones nascudes a Beas que figuren inscrites en el padró d'habitants rosinc.

Les afinitats existents entre ambdós municipis es van anar fent paleses amb el pas del temps, testimoniant nombroses similituds (caràcter mediterrani, conreus agrícoles, ingredients emprats en la seva gastronomia, etc). Aquest fet va motivar el desig mutu d’establir uns lligams de relació i d’amistat més ferms, que permetessin l’enriquiment d’ambdós pobles prenent com a base la cooperació i l’intercanvi d’experiències, desig que es materialitzà amb l’agermanament de les dues poblacions de l’any 2002.