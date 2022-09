La sisena Recollida d’arts de pesca del fons marí del Port de la Selva ha fet el ple. I és que la proposta no només va comptar amb una àmplia participació –van col·laborar més de 70 voluntaris–, sinó que va recollir més de 700 quilos de residus i arts de pesca del fons marí i de la platja de la població, xifra sense precedents.

Celebrada el dissabte 10 de setembre al matí, i organitzada per l’associació Otras Maneras, aquest any l’activitat ha permès retirar un total de quinze nanses de pesca, i un quilòmetre de xarxa de pesca de les profunditats marines, la qual cosa suposa uns 700 quilos de residus. Pel que fa a la recollida terrestre, a la platja del Port de la Selva es van retirar 34 quilos de vidres, plàstics, llaunes, rebuig i metalls. Tal com s’apunta des de l’entitat organitzadora, aquestes són xifres que demostren la importància d’aquesta iniciativa. «L’objectiu seria que no hi hagués cap recollida més. Fa anys que fem aquesta activitat, i sembla mentida el que surt cada vegada. Malauradament, cada edició continuem retirant molta brossa», manifesta el pescador Salva Manera, coordinador de la proposta.

Alhora, el fet que enguany s’hagi comptat amb més de 70 voluntaris també és un fet que ha estat cabdal per assolir les xifres d’enguany. «Vam haver de tancar inscripcions. A més, aquest any ens hem dividit en diferents grups», diu Manera. Al detall, pel que fa a la retirada de residus del fons marí, es va comptar amb la participació d’un equip de 10 vaixells (5 de pesca i 5 de suport), 12 bussos, 14 apneistes i 10 patrons voluntaris. Paral·lelament, a la recollida terrestre hi van participar 30 persones.

A més, aquest any es va comptar amb la presència d’un ROV, un submarí no tripulat, de la Universitat de Girona, «que va permetre recuperar una xarxa abandonada fa un mes, a 40 metres, davant del pla de Tudela del cap de Creus i evitar que esdevingui fantasma», explica Manera.

Val a dir que un cop acabada la sortida a mar, el Port de la Selva va acollir també un taller de sensibilització i conscienciació sobre els residus marins. «Es va parlar sobre la posidònia i gorgònia, i sobre l’art i les escombraries marines», comenta Salva Manera. Finalment, la jornada va posar el punt final amb un dinar de germanor.

Voluntat de continuar

La Recollida d’arts de pesca del fons marí del Port de la Selva és una proposta que des de fa sis anys organitza l’associació Otras Maneras juntament amb la Confraria de Pescadors del Port de la Selva. L’objectiu de la proposta és fonamentar la recollida de nanses, xarxes perdudes, ploms filats i plàstics des del fons del mar creant vincles de voluntariat. De fet, aquesta és una col·laboració que ha anat més enllà d’aquesta jornada puntual, convertint-se en una sinergia al llarg de tot l’any per evitar la pesca fantasma. «La idea és continuar sent aquest grup que voluntàriament fa aquesta recollida i que durant l’any permet que hi hagi interaccions entre nosaltres», conclou Salva Manera.