El Club Nàutic de l’Escala ha programat una sessió de neteja del fons marí per al proper 17 de setembre. L’activitat, que tindrà lloc de deu del matí a una del migdia, tindrà com a punt de trobada l’Escola de Vela, i està pensada per usuari del Port o persones que disposin «d’una embarcació o tinguin titulació de submarinisme», expliquen des del Club Nàutic.

En aquest sentit, aquesta activitat ha estat ideada sobretot per mantenir net el mar després de la temporada d’estiu, època en la qual creix més la contaminació marina. A més, «aquesta és un activitat mediambiental que fomenta el gaudi responsable de la navegació», a la vegada que «ofereix a tots els usuaris del Club la possibilitat de contribuir a preservar l’entorn per a les futures generacions». Val a dir que durant la sessió també es detallarà com gestionar els residus que es poden trobar al mar.