La Diada escalfa motors a Figueres amb un acte, aquest 30 d’agost, a les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament, de suport a les manifestacions de l’11-S i l’1-O. El lema és Preparem-nos per la independència i hi intervenen Ramon Cotarelo, politòleg i escriptor; Júlia Balés, membre de l’Assemblea de Representants del Consell per la República; Josep Maria Cervera, representant de l’Associació de Municipis per la Independència; Blanca de Llobet, membre de la junta nacional d’Òmnium; Guillem Fuster, membre del Govern del Consell per la República, i Dolors Feliu, presidenta de l’ANC.

