La campanya de donació de sang espera poder recaptar almenys 120 donants per aquests dos dies d'agost, el divendres, i el dissabte, de 10 h a 14 h, i de 16 h a 20.30 h de la tarda, per aconseguir augmentar les reserves, no tan sols de Girona, sinó de tot Catalunya.

Figueres és una peça clau en aquestes campanyes, ja que, són les grans ciutats de les comarques gironines que permeten aportar les 350 donacions de la comarca de Girona, necessàries per cobrir la part proporcional de les 100 entrades diàries que necessita Catalunya. És clau recuperar les reserves després de la davallada de donacions generada a causa de la Covid. Com explica Meritxell Casacuberta Garcia, Tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona, des dels Caputxins: "encara continuem tenint consultes sobre quan es pot donar sang, amb covid o sense covid? Després de vacunar-se, o abans de vacunar-se?" Per això, s'han disposat sis lliteres per a la donació de sang, i dues per a la donació de plasma a l'Auditori dels Caputxins, i es preveu que, en total, entre els dos dies, hi passin unes 120 persones. Les xifres d'ahir ascendeixen a 52 bosses de sang, 6 de plasma i 6 nous donants. Per les properes cites, es recuperaran els autobusos de la Plaça Catalunya, l'últim dijous de cada mes al matí, coincidint amb el mercat, i posteriorment a la tarda a l'hospital de Figueres. També a l'octubre i el novembre es farà una campanya en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.