Aquest matí ha tingut lloc a la rotonda del Mas Oliva de Roses, la inauguració de la instal·lació de diverses peces provinents de l’edifici de l’antiga Cooperativa Agrícola La Bodega, situat des del 1952 a la riera Ginjolers, i que va ser enderrocat l’any 2002. Les peces són un trull d’oli i una premsa hidràulica, que l’Ajuntament ha restaurat i ofereix ara com a testimoni material de les activitats agrícoles tradicionals i del cooperativisme rosincs. La tallada de cinta en l’acte inaugural ha anat a càrrec de Joan Sastre, extreballador de la cooperativa i impulsor de la iniciativa de recuperar i exposar aquest material.

Des d’avui, el giratori del Mas Oliva que dona pas a la zona esportiva de Roses llueix les peces recuperades i restaurades de l’antiga cooperativa, coneguda popularment com El Sindicat, amb la voluntat de visibilitzar i retre homenatge al món de la pagesia i l’agricultura, una activitat econòmica tradicional de gran importància a la vila. En l’acte d’inauguració han intervingut el regidor de Cultura, Èric Ibáñez; l’extreballador de la cooperativa Joan Sastre; l’arxiver municipal Pol Meseguer; i l’alcalde de Roses, Joan Plana, acompanyats de membres de la corporació i persones vinculades amb la desapareguda cooperativa.

La Cooperativa Agrícola La Bodega va ser una entitat fundada l'any 1951 per pagesos cooperativistes de Roses i es va dissoldre l'any 1990, en fusionar-se amb la Cooperativa Agrícola de Pau. El maig de l'any 1952 es va començar a aixecar l'edifici situat a la riera Ginjolers, a tocar de l’antic safareig, que aniria ampliant-se amb el pas dels anys per cobrir les necessitats dels socis fins que, l’any 1990, tots els seus actius van passar a la nova seu de Pau. L'edifici es dividia en tres espais: les tines, el trull i la bodega. Va ser enderrocat l'any 2002 i només es conserven un trull i una premsa, ara exposats al giratori del Cementiri Municipal.

Joan Sastre, antic treballador de la Cooperativa, ha reivindicat al llarg dels darrers anys la necessitat de fer visibles les peces que sobrevisqueren a l’enderroc, per tal de posar en valor tot el què la cooperativa va representar. Reivindicació que, tal i com ha recordat el regidor de Cultura de Roses, Èric Ibáñez, "el senyor Joan Sastre va tornar a fer palesa durant la celebració del cicle de conferències ‘Fem Memòria’ celebrat l’any 2020 a Roses, dedicat en aquella ocasió al cooperativisme, en una de les xerrades en què intervingué. Avui és un dia de gran satisfacció, ja que aquella petició es fa realitat".

Per aquest motiu, Joan Sastre ha estat l’encarregat de tallar la cinta que ha donat per inaugurada la nova instal·lació. Durant l’acte, Satre ha manifestat "sentir-se molt content pel goig que fan les peces en aquest espai i perquè, a partir d’ara, tots els nens i nenes els podran veure i els seus mestres podran explicar-los què són i perquè serveixen".

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha remarcat que "aquesta instal·lació vol dotar del valor que es mereix una activitat tradicional de la nostra vila, en ocasions poc visibilitzada o que ha quedat en un segon terme davant la importància i l’arrelament de la pesca a la nostra població. No hem d’oblidar, però, la feina feta per rosincs i rosinques terra endins i, des d’avui, aquesta part de la nostra història pren protagonisme a Roses, amb un espai que ens relliga amb el nostre passat més recent."

Per la seva banda, l’arxiver Pol Meseguer ha assenyalat que aquest "és també un reconeixement a l’aposta i valentia de les famílies rosinques que van unir els seus esforços, i en molts casos també els seus recursos econòmics, per fer front al monopoli existent durant dècades i dècades, aconseguint, en plena dictadura franquista, la seva emancipació i un preu just per a les seves collites".