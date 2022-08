La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó, ha visitat avui el Museu Memorial de l’Exili (MUME), a la Jonquera, amb l’ex-primer ministre d’Escòcia, Alex Salmond, que demà pronunciarà una conferència a Prada, convidat per la Universitat Catalana d’Estiu. La consellera ha destacat que “Escòcia i Catalunya són dues nacions que lluiten per l’autodeterminació i pel dret aser un estat normal a Europa”.

La consellera i l’ex-primer ministre, acompanyats pel director del MUME, Enric Pujol, han fet un recorregut per l’exposició permanent que detalla la història des de l’inici de la Guerra Civil fins a la transició democràtica. La visita ha comptat també amb l’assistència del director general de Memòria Democràtica, Antoni Font, i de la responsable de l’àrea internacional de l’UCE, Anna Arqué, a més de diversos regidors de l’ajuntament de La Jonquera i el director dels serveis territorials de Justícia, Albert Ballesta.

La visita ha servit per posar en relleu la sensibilització d’aquestes dues nacions amb l’exili i la persistent voluntat del museu a l’hora de recordar que “l'exili no és un fet intemporal ni del passat. L'exili és encara present i nosaltres en som els hereus”, ha afirmat Ciuró.

Paral·lelisme entre Catalunya i Escòcia

En declaracions als mitjans,la consellera ha destacat el paral·lelisme entre Catalunya i Escòcia per exercir el dret a l’autodeterminació. En aquest sentit, Ciuró ha agraït a l’ex-primer ministre escocès, la labor que va fer per Escòcia. “Van poder celebrar un referèndum fruit que a l’altra banda hi havia algú que volia negociar i pactar”.

La titular de Justícia, aprofitant l’exemple escocès, ha volgut enviar un missatge de persistència. “Catalunya continua amb la seva voluntat d’exercir el seu dret a l’autodeterminació i de continuar amb el debat de la independència per tirar-la endavant”, ha dit. “Ara toca persistir en el fer, persistir en tornar a tenir aquella unitat, tornar a tenir aquella visió estratègica per aconseguir la independència del nostre país. És el moment de persistir per fer. Si fem, serem més”, ha afirmat.

L’ex-primer ministre escocès ha desitjat que “aquesta visita suposi un etapa de més cooperació entre les forces de la independència i la democràcia a Catalunya i Escòcia. Les forces de l’Estat estan molt ben organitzades; les forces de la democràcia haurien d’estar ben organitzades també”.

En aquest sentit, Anna Arqué ha destacat la importància d’aquesta trobada “pel significat polític del convidat i també pel significat polític del museu, perquè sense memòria no sabem on anem”.

Per concloure, Ciuró ha encoratjat al MUME a fer un pas més i crear un espai on es reconegui la cultura, el coneixement i el talent dels intel·lectuals exiliats, ja que, malgrat la persecució, també van fer país.