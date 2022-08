Una prova pilot de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia i el Servei Català de Trànsit ofereix als interns l'opció de recuperar els punts del carnet de conduir i examinar-se dins de la presó. La prova s'ha fet per primer cop amb vuit interns a la presó de Puig de les Basses i ha permès que els 8 participants hagin superat el curs. A més, els que s'han hagut d'examinar han aprovat l'examen. L'objectiu, d'una banda, és promoure que l'actitud al volant tingui les màximes garanties des del primer dia en llibertat. De l'altra, també que els interns aprofitin el temps per formar-se i tinguin més possibilitats de trobar feina en sortir del centre, un fet decisiu per evitar la reincidència.

Ara, la previsió és estendre l'experiència a totes les presons de Catalunya, i també s'oferirà als interns condemnats per delictes relacionats amb la conducció que compleixin els requisits.

A Catalunya, prop de 800 persones compleixen pena de presó per delictes relacionats amb la conducció. En el darrer any, des del juny del 2021 fins ara, 620 persones han ingressat per fets relacionats amb la conducció sense carnet, 214 per delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de les drogues o l'alcohol i 4 que tenen en comú la velocitat excessiva.

Projecte pilot

El projecte pilot s'ha dut a terme en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior i la Federació d'Autoescoles de Catalunya. En la primera edició del programa hi han participat 8 persones entre les quals n'hi havia algunes que havien comès delictes relacionats amb el trànsit i altres que havien perdut la totalitat de punts del permís. Tots els participants han superat el curs. A més, n'hi ha hagut 6 que s'han hagut d'examinar i tots han aprovat.

Per arribar fins aquí, Justícia ha treballat en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i la DGT, perquè tots els passos necessaris – el curs, la certificació mèdica, i els exàmens- s'hagin pogut realitzar a l'interior de la presó, amb el desplaçament en cada cas dels professionals i els equips necessaris. Per la seva banda, els interns i les internes han pagat les despeses del curs així com dels tràmits.

Per a la prova pilot, els equips de tractament de Puig de les Basses van seleccionar les persones internes que complien els requisits per poder participar, com ara que hagués transcorregut el període preceptiu de privació del dret de conduir per poder-se examinar o que s'hagués complert la sentència judicial que afectava el permís de conduir.

Cursos i condemnes

A Catalunya, l'any passat es van fer 801 cursos de reeducació i sensibilització viàries d'aquesta modalitat. El curs de Puig de les Basses l'ha fet una autoescola autoritzada per fer aquesta formació respectant el contingut i estructura dels cursos d'aquest tipus. La diferència és que s'ha desplaçat a un centre penitenciari per impartir-lo. La formació l'han desenvolupat un formador dels cursos de sensibilització i reeducació, un psicòleg-formador i una víctima.

Els cursos de sensibilització i reeducació viària tenen dues modalitats. Una és la de recuperació parcial de punts que té una durada de 12 hores. L'altra, la de recuperació de permís, amb una durada de 24 hores, s'adreça a persones que han perdut la totalitat de punts o que han estat privades del dret de conduir per sentència judicial.

En els casos de sentència amb pena superior a 2 anys, el permís perd la seva vigència i, a banda de realitzar de manera satisfactòria el curs, cal superar un examen de la DGT.