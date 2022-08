L’Ajuntament de Castelló d'Empúries i la Comissió de Festes han manifestat el seu rebuig a les agressions masclistes que han tingut lloc durant la festa major de Castelló d’Empúries en un comunicat fet públic aquest dilluns 8 d'agost. A l'escrit manifesten que "no deixarem de treballar per aturar aquestes accions lamentables".

L’Ajuntament i la Comissió volen mostrar la seva solidaritat amb les persones afectades i condemnen els fets que atempten una vegada més contra la llibertat de les dones en espais d’oci. "Cal afrontar amb serenor i contundència aquests actes per tal que deixin de condicionar els espais de gaudi de les joves. No es pot cedir davant d’aquest tipus d’actituds", diuen al comunicat. Amb aquest objectiu es continuarà treballant per conscienciar i protegir els espais de festa que permetin a les dones assistir-hi i gaudir-ne amb tranquil·litat.