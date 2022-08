La segona edició del MedFoto, el primer concurs del món que tracta exclusivament sobre el mar Mediterrani i la seva relació amb les persones, ha recopilat un miler de fotografies. Un miler d’imatges capturades des de diferents països, al llarg del litoral Mediterrani, que tornen a mostrar, un any més, la relació del mar i les persones en tots els seus vessants. El jurat del concurs està integrat per sis experts en el món de la fotografia i el medi marí.

D’aquest miler que ha hagut de valorar el jurat, només 43 són les finalistes, de les quals onze són les premiades i una es proclamarà guanyadora absoluta. L’acte d’aquest 5 d’agost se celebra a la sala nord del Restaurant & Gastrobar Bol Roig del Club Nàutic de l’Escala.

El concurs repartirà més de 3.000 euros de guardons en metàl·lic entre les propostes guanyadores, a més de premis especials. Els responsables de la Fundació Alive i del Club Nàutic de l’Escala es feliciten perquè, «sota la temàtica El mar i les persones, el MedFoto 2022 ha recollit grans imatges de paisatge, vida salvatge, activitats nàutiques esportives i professionals, subaquàtiques i de conservació, preses pels seus autors tant amb càmera digital com amb telèfon mòbil».

«Imprisoned», de Maja Prgomet, imatge guanyadora per votació popular

La fotografia Imprisoned, de Maja Prgomet, s’ha proclamat guanyadora de la categoria Votació Popular del MedFoto 2022. L’1 de juliol, la Fundació Alive va fer públiques, a través del seu compte d’Instagram @fundacioalive, les 43 imatges finalistes. Començava així el període de participació popular del Concurs Internacional de Fotografia. La proposta tenia com a finalitat fer un reconeixement a la fotografia que sumés més interaccions de «m’agrada» a Instagram. La imatge guanyadora de Maja Prgomet mostra un vaixell fotografiat a través de la tanca del cafè d’Opatija, a Croàcia, i els usuaris d’Instagram li han donat 256 vots per mitjà del mòbil. L’obsequi és una excursió amb veler per la Costa Brava que el guanyador pot compartir amb els seus amics o familiars.