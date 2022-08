L’associació Som Mar reclama que es prohibeixen les motos d’aigua a Llançà perquè entenen que suposen un perill per a banyistes, caiaquistes i barques de pesca. Per això ha publicat un manifest a la plataforma change.org al qual s’han adherit més de 500 persones. Mentre empreses del sector neguen que aquestes embarcacions suposin un problema, l’ajuntament aposta per regular l’activitat i facilitar la convivència.

Som Mar recorda que el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de Cap de Creus ha proposat l’exclusió d’aquesta activitat dins dels seus límits i ara l’organització demana que aquesta prohibició s’expandeixi a altres zones de la Costa Brava. L’Associació afirma que volen promoure uns valors i potenciar un turisme caracteritzats per la tranquil·litat, el respecte i l’ambient familiar que les motos d’aigua no transmeten ni proporcionen. Asseguren que "trenquen el silenci, contaminen sense cap altra finalitat que anar de pressa i molesten les persones que van a les platges". A més, afegeixen que resulten ser un perill per als banyistes, per als que practiquen caiac i, "fins i tot" per a barques de pesca, d’entre altres, que podrien sortir molt mal parades davant d’un impacte amb aquestes embarcacions motoritzades.

Recorden que Llançà ha volgut promoure un turisme familiar, respectuós amb l’entorn i ambientalment sostenible, posant en primer lloc la conservació del patrimoni natural i la preservació del paisatge. L’associació considera necessari preservar el silenci i la realització d’activitats integrades en l’entorn. Són valors que, afirmen, "volem transmetre a la població local i, especialment, als visitants". Lamenten que "des de fa pocs anys, aquesta convivència s’ha trencat per la presència de motos d’aigua a la badia del port de Llançà i del cap Ras.

Per aquest motiu Som Mar demana el suport per erradicar aquesta activitat, que consideren "molesta i problemàtica", mitjançant un recull de firmes.

L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, diu que des de l’Ajuntament no tenen el poder per imposar cap tipus de normativa o política pel que fa la zona marítima, però si que fan una crida a la regulació de l’activitat de motos d’aigua dins la zona, afavorint sempre el medi ambient i la tranquil·litat de la gent. De totes maneres no estan d’acord amb la completa prohibició que demana l’entitat Som Mar, encara que van acceptar la petició per tirar endavant el seu projecte, i creu en fermament en un punt mig que pugui "afavorir la convivència". Afegeix que no els ha arribat cap queixa, a part de molèsties acústiques puntuals.

Des d’una de les empreses de lloguer de motos d’aigua de Llançà, no troben necessària la prohibició d’una activitat que "fa 9 anys que proporcionem, temps en el qual no hi ha hagut cap accident", diuen. Afirmen que aquesta petició, de la que estaven assabentats, els pot arribar a afectar molt tot i reiteren que "compten amb poques motos, motiu pel qual no es pot causar cap problemàtica real".