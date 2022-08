Els Agents Rurals i l'Ajuntament de Cadaqués han acordat fer captures de senglars amb caixes trampa i teleanestèsia per evitar que baixin al poble i s'acostin al nucli. Durant la trobada que el consistori ha mantingut amb representants del cos, arran de l'atac d'un senglar a una nena de 10 anys, les dues parts també han pactat col·laborar perquè es compleixi l'ordenança municipal que prohibeix explícitament alimentar-los. Els Agents Rurals i l'Ajuntament, en aquest sentit, subratllen que els porcs senglars són animals salvatges i que, si saben que trobaran menjar al poble, continuaran anant-hi. Alerten que poden reaccionar de manera imprevisible i que, si s'acostumen als humans, s'acostaran cada cop més a zones habitades.

L'atac del senglar a la nena de 10 anys va passar dilluns a la Platja Gran, en una hora en què la zona estava plena de gent. L'animal va baixar fins a la sorra, on la menor estava jugant amb tres infants més, i va envestir la nena. La va ferir amb l'ullal a la cama esquerra. La menor va haver de ser traslladada al CAP de Cadaqués i, des d'aquí, a l'hospital de Figueres, on li van fer punts de sutura.

Ahir a la tarda, l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, es va reunir amb representants dels Agents Rurals. Durant la trobada, es va acordar actuar en tres línies per evitar que els senglars baixin fins al nucli. Per una banda, els rurals faran captures amb caixes trampa. I per l'altra, mitjançant teleanestèsia.

A més, l'Ajuntament de Cadaqués i la Policia Local vetllaran perquè es compleixi l'ordenança que prohibeix explícitament alimentar els animals. Per conscienciar la població, també comptarà amb el suport dels Agents Rurals.

Precisament, tant el consistori com els rurals insisteixen a repetir el missatge que no es doni menjar als senglars i que la gent eviti acostar-hi, perquè són fauna salvatge i poden reaccionar de manera imprevisible. També alerten, per evitar provocar un canvi en la conducta dels senglars, que si s'acostumen als humans perdran la por d'acostar-se cada cop més a zones habitades.

Un recorregut per les xarxes socials evidencia que no és estrany que els senglars es passegin pel centre de Cadaqués per buscar-hi menjar i aigua. Per intentar controlar-los, l'estiu passat els Agents Rurals ja van fer captures amb teleanestèsia al municipi (en col·laboració amb la Policia Local). I aquest 2022, han fet batudes a la reserva integral del parc natural. A més, els caçadors de la zona també han fet actuacions a l'hivern.