L'Ajuntament de Viladamat i l'Associació Juvenil Sant Felius han fet públic un comunicat de "contundent rebuig a l'agressió que va tenir lloc a la festa major" del poble, el dissabte 30 de juliol. En el text, s'informa que una jove va ser víctima d'una punxada. "Els fets van passar quan la noia gaudia de la festa i una persona desconeguda va punxar-la sense conseqüències de submissió química, segons els informes clínics".

Segons s'exposa en el mateix comunicat, en tot moment, va funcionar el protocol previst per l'Ajuntament i l'associació Sant Felius, amb la intervenció del Punt Lila, l'ambulància, el personal de seguretat i els Mossos d'Esquadra. "No entenem com algú pot tenir la desagradable i mesquina idea de dur a terme una actuació així, amb o sense submissió química", s'indica en el text.

També s'hi afegeix: "Volem mostrar tota la nostra solidaritat amb la noia afectada, així com reafirmar la nostra voluntat de continuar treballant per generar espais de festa segurs i eines per conscienciar que les dones puguem seguir guadint de la festa major amb tranquil·litat, llibertat i total alegria".