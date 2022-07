La Generalitat ha actualitzat els protocols per abordar les punxades als espais d'oci com les discoteques. Segons un comunicat difós aquest dissabte, "l'objectiu és reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, de manera que es pugui abordar el nou fenomen amb la màxima coordinació i eficiència". Es tracta d'un document conjunt dels departaments d'Igualtat i Feminismes, Salut i Interior que recull informació bàsica sobre el fenomen i pautes per millorar la seva prevenció i abordatge. Específicament recull el paper que pot tenir el personal dels espais d'oci, els serveis públics de transport i l'entorn de la persona que pot haver rebut la punxada a l'hora de detectar comportaments estranys i actuar per donar suport.

Entre altres coses, el nou protocol recull indicacions de com actuar i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d'emergències 112. Què fer davant la sospita? Pel que fa a l'abordatge, si s'intueix que es pot haver produït una punxada, el protocol subratlla la importància de fer cas de les sensacions de la persona afectada, i de demanar o oferir suport. Recomana evitar anar a casa directament i dirigir-se a un centre sanitari al més aviat possible. A més destaca que les víctimes preferiblement han d'anar acompanyades a fer-se les proves pertinents. El centre sanitari haurà de seguir, d'entrada, el protocol de punxada accidental. A continuació caldrà valorar l'activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada. El document aprovat aquest divendres actualitza el protocol existent i estableix la necessitat de fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor. En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s'activarà el protocol d'atenció a agressió sexual recent. Tot i això, el Govern recorda que entre els casos de punxades detectades a Catalunya fins al 29 de juliol, no s'ha tingut coneixement de cap tipus de fet delictiu posterior, tampoc violències sexuals. Acompanyament a la víctima i denúncia de la punxada En cas que es consideri oportú, el centre sanitari proporcionarà suport psicològic a la persona afectada. A més, qualsevol persona que rebi una punxada té a la seva disposició tota la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes i LGBT-fòbiques, present arreu de Catalunya. Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d'Esquadra per tramitar una denúncia. El nou protocol recull un conjunt de recomanacions per als ens locals i comarcals i per als mitjans de comunicació. Als primers, els demana reforçar les estratègies de prevenció en els espais d'oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats. Pel que fa als mitjans, es recorda que cal informar sense crear alarma social, respectant el dret a la intimitat de la persona afectada i del seu entorn. L'OCLH reclama que s'habilitin punts liles als espais d'oci L'Observatori Contra L'Homofòbia també ha fet púbic aquest dissabte un nou "Protocol davant la submissió química" on reclama que s'habilitin punts liles en els espais d'oci per tal que hi hagi "una ràpida intervenció". Entre altres coses, aquest document conclou que és bàsic que el personal dels locals "tingui una formació adequada" en aquest àmbit. A més, recomana que els espais d'oci difonguin a través de les seves xarxes socials "informació preventiva o d'immediata actuació" per contribuir a "un imaginari d'espais segurs i amables". Davant la sospita d'haver patit una punxada o de patir símptomes que puguin indicar que es troben sota els efectes de la submissió química, l'OCLH demana que s'informi immediatament a la seguretat del local o a qualsevol persona de l'establiment. Remarca que cal acompanyar en tot moment la víctima i no deixar-la sola. En cas que la sala disposi d'emergències mèdiques, diu que persona ha de dirigir-se a aquella zona o trucar al 112 demanant una ambulància. A més, demana als espais d'oci que comuniquin els incidents als Mossos d'Esquadra per tal de facilitar que les víctimes puguin denunciar els fets.