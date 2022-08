Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades el primer semestre de 2022 des de l’Alt Empordà han sigut un 20,7% més respecte l’any anterior (s’han fet 21.700 trucades de gener a juny i 17.981 trucades el mateix període de 2021). Un 34,8% de les trucades han estat per motius de seguretat, 7.540 trucades, i al mateix període de l’any anterior van ser 6.548 trucades; seguit de les trucades per demanar assistència sanitària, que han estat 6.237 (28,7%) i el 2021 van ser 5.238. Per temes de trànsit han estat 3.600 (16,6%) les trucades, mentre que van ser 2.588 el mateix període de l’any 2021; per incendis 1.932 trucades (8,9%) mentre que van ser 1.146 trucades al mateix període de l’any 2021, i per civisme 979 trucades el 2022 (4,5%) davant les 1.310 trucades el 2021.

Segons informa el telèfon d'emergències 112 de Catalunya, un 31,7% de les trucades a emergències durant el primer semestre de l’any 2022 des de l’Alt Empordà s’han fet des de Figueres (6.883 trucades i 6.390 trucades durant el mateix període de l’any 2021); 2.343 avisos s’han rebut des de Roses (10,8%) i 1.909 avisos durant els primers sis mesos de l’any 2021; i 1.913 trucades s’han fet des de Castelló d’Empúries (8,8%) mentre que van ser 1.526 trucades rebudes durant el mateix període de 2021. ☎🔥 El telèfon d’emergències @112 de Catalunya ha atès fins a 13.311 trucades per 2.330 incidents relacionats amb incendis forestals o columnes de fum entre l'1 de juny i el 25 de juliol.



🎞 En l’animació es pot veure els punts des d’on s’han realitzat el gruix de trucades pic.twitter.com/0kcmbrNrX8 — 112 (@112) 27 de julio de 2022 A Girona han augmentat un 17,9% respecte al mateix període de l’any passat Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades el primer semestre de 2022 a la demarcació de Girona han augmentat un 17,9% respecte al mateix període de l’any passat (91.251 trucades entre gener i juny d’aquest any i 77.396 el 2021). Pel que fa a la seva tipologia: Un 32,4% de les trucades del primer semestre de 2022 han estat per demanar assistència sanitària (29.522) mentre que van suposar el 32,8% del total de trucades durant el mateix període l’any passat (25.363). Un 31,8% de les trucades s’han fet per motius de seguretat (28.994) davant les 25.530 del mateix període de l’any passat (33%). Per motius de trànsit s’han fet un 16,8% de les trucades rebudes al 112 des de la demarcació de Girona (15.278) enguany i van ser 11.381 trucades el 2021 (14,7%). Un 6,9% s’han fet per alertar d’incendis (6.325) mentre que van ser el 5,6% de les trucades amb origen a la demarcació de Girona el 2021 (4.344 trucades). Per civisme s’han rebut 4.528 trucades entre gener i juny del 2022 (un 5%) i 5.358 (6,9%) el 2021.