La caiguda d'un arbre sobre la via del tren entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà obliga a circular per via única entre aquests dos municipis, cosa que provoca retards d'almenys 15 minuts a la línia R11. Segons ha informat Renfe, la incidència ha passat cap a un quart de cinc de la tarda –probablement pel fort vent que bufa a la zona- i des d'aquella hora està interrompuda la circulació de trens entre Blanes i Maçanet de la Selva. La companyia està gestionant un servei alternatiu per carretera en aquest tram, per on passen la línia R1 de Rodalies i la RG1.