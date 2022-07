Castelló d’Empúries ha presentat un inventari que determina que en total són 121 les parcel·les o els horts del Rec del Molí que tenen dret a ser regats amb l’aigua d’aquesta obra hidràulica.

El registre, efectuat per la comunitat d’usuaris de la plana litoral de la Muga a demanda de l’Ajuntament, ha estat elaborat amb l’objectiu de «tenir un document en el qual atendre’ns quan hi hagi incidències al Rec del Molí. Fins ara no ho teníem per escrit, i ara estarà documentat i aprovat», explica l’alcalde del municipi, Salvi Güell.

En aquest sentit, actualment l’inventari es troba en fase d’exposició pública per detectar possibles errors, i es poden fer al·legacions fins al 3 d’agost. Un cop finalitzi aquest període, es resoldran els al·legats –en cas que n’hi hagi–, i posteriorment es detallarà el cens definitiu de regants. «Llavors, redactarem un reglament de l’ús de l’aigua del Rec del Molí», apunta Güell.

L’inventari es pot consultar a l’Ajuntament, a l’ecomuseu Farinera, a la Cooperativa Agrícola del municipi i a l’Ajuntament de Peralada.