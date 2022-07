Darrerament s'ha detectat el despreniment de dos roques de grans dimensions a l'accés de la platja de l'Illa Mateua de l'Escala. Per aquest motiu, l'Ajuntament de l'Escala ha decidit col·locar cartells a les escales d'accés advertint del risc de despreniment i que per aquest motiu s'ha decidit el tancament de la platja.

Paral·lelament s'ha enviat un informe al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i el servei de Costes per tal que analitzin si cal col·locar algun tipus de retenció per a desprendiments a l'accés, tal i com ja hi ha en part de la platja de l'Illa Mateua.

"Ens hem vist obligats a pendre aquesta decisió mentre no s'analitza si cal fer alguna actuació i insistirem per intentar que aquesta, si cal, sigui de la forma més ràpida possible", apunta l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.

La platja de l'illa Mateua i el seu accés està situada a peu de penya-segat. La zona de platja ja es va protegir parcialment amb unes malles de retenció fa anys, però fins ara no s'havia considerat necessari actuar també a la zona d'accés, en què l'alçada del penya-segat és molt inferior.