Els consellers del Consell Comarcal de l'Alt Empordà defensen, de forma unànime, mantenir la figura dels Jutjats de Pau. Així va resultar la votació de la moció que es va presentar en el darrer ple de juny.

El Consell Comarcal creu que amb la substitució que planteja el govern no tindrien la mateixa proximitat amb la ciutadania que un jutjat de pau, ja que les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen. A més, també es preveu un increment del ja de per si col·lapse actual dels jutjats.

Per altra banda, en el mateix ple també es va aprovar una moció presentada pel grup comarcal de Junts per Catalunya per condemnar l’espionatge polític i en defensa dels drets i llibertats de la ciutadania de Catalunya.

Aquesta moció es presenta arrel de la investigació elaborada per Citizen Lab, i publicada a la revista americana The New Yorker, on s’assegura que, almenys 65 persones vinculades a l’independentisme català, han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus. La característica d’aquest programa és que només és venut a estats.La moció defensa que aquest cas d’espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, i que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea.

La moció que condemna l'espionatge polític va tirar endavant amb els 24 vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP. Els grups comarcals de PSC i Ciutadans van votar-hi en contra, amb 5 vots en total.