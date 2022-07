La Federació d’Associacions de Barris de Figueres (FABF) ha començat una ronda de reunions amb els diferents grups polítics, que continuaran amb trobades amb les entitats socials, culturals i econòmiques, i amb personalitats rellevants de la ciutat, «per dinamitzar i recuperar la capitalitat de l’Alt Empordà», afirma el president, Miquel Torrent. Entre les seves accions recents, han mantingut una reunió amb representants de Comerç Figueres, per establir una col·laboració entre les dues entitats i potenciar el comerç de la ciutat, no només del centre sinó també dels barris.

«Costa que les accions de Comerç Figueres arribin als barris perifèrics i volem que a la ciutat tothom se senti representat com a figuerenc, que els comerços es considerin de primera categoria ja estiguin a la Rambla, a la Marca de l’Ham, al Juncària o a qualsevol altre barri», diu Miquel Torrent. «L’objectiu és intentar que Comerç Figueres s’expandeixi més enllà dels límits que té actualment i enfortir la cooperació a dues bandes, per promocionar conjuntament activitats que es facin tant al centre com als barris, així com possibles trobades multiculturals per promocionar la cohesió a la ciutat, un dels objectius de la FABF», ha afirmat el president.

Torrent ha avançat: «Passat l’estiu iniciarem converses amb els comerciants dels barris perquè s’hi adhereixin i col·laborin amb les associacions de veïns. Les que ho facin tindran un segell distintiu com a establiment col·laborador», per incentivar també d’aquesta manera les compres al comerç de barri.

La Federació d’Associacions de Barris de Figueres no deixa de treballar per reactivar els barris a través de les entitats veïnals, ja que la pandèmia ha fet que moltes d’elles hagin deixat en suspens la seva activitat. La darrera associació en adherir-se a la FABF ha estat la del Turó-Barri de la Nova Estació de Figueres per tal «de sumar esforços entre totes les associacions de veïns» afirma el secretari Jordi Palou.

L’associació de veïns celebra quaranta anys com a AV Turó Baix i, dotze anys com a Turó-Nova Estació, d’ençà que el barri es va expandir. La seva festa d’estiu arriba aquest diumenge. A la plaça Botànica del Turó Baix s’han programat diferents actes com ara la dotzena Cursa Popular Nova Estació, a les 8 del matí. L’entrega de premis a dos quarts de nou. A continuació, hi haurà un taller de danses folk amb Jaume Codina i l’activitat festiva es tancarà al migdia amb un vermut popular i una sessió de ball folk i concert a càrrec del grup Els Elements.

Més festes als barris de Figueres

L’estiu ve acompanyat de celebracions a diferents barris de Figueres. Dissabte passat, per exemple, va ser el torn de l’Horta Capallera, que ha celebrat la 41a edició de la seva festa major. Aquest dissabte, 9 de juliol, s’ha previst activitat festiva al barri de la Presó, amb l’actuació del pallasso Litu Banbasses, sopar popular i l’actuació del grup Xannadú. També hi ha celebració al barri dels Cendrassos, amb festa de l’escuma, sopar i concert.