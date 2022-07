La Generalitat tanca a partir de la mitjanit d'aquest dijous l'accés als parcs naturals del Montgrí, el Cap de Creus i el massís de l'Albera per l'elevat risc d'incendi forestal. La mesura coincideix amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa a vint municipis de les dues comarques (disset de l'Alt Empordà i tres del Baix). El nivell màxim del pla operatiu s'activa per l'entrada de vent de tramuntana, l'increment de la temperatura i el descens de les humitats relatives. Es preveu que aquesta situació s'allargui fins diumenge. De retruc, això també implica suspendre totes aquelles activitats que puguin crear un risc d'incendi, a més dels treballs forestals i la cacera. Tan sols per demà, ja s'han suspès 643 autoritzacions.

A partir d'aquesta mitjanit, vint municipis de l'Empordà entraran al nivell 3 del Pla Alfa davant l'increment del perill d'incendi forestal. En concret, a l'Alt Empordà són els de Cadaqués, Cantallops, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle. I del Baix Empordà, els de Bellcaire d'Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà. En paral·lel, els agents rurals tancaran els accessos als parcs naturals del Montgrí, el Cap de Creus i el massís de l'Albera. El cos reforçarà el dispositiu de prevenció d'incendis forestals i augmentarà la vigilància en aquests tres espais, amb l'objectiu de fer complir les restriccions d'accés i la normativa de prevenció d'incendis. Es preveu que aquest episodi de perill extrem d'incendi s'allargui fins diumenge. El provoca l'entrada de vent de tramuntana, que implicarà que augmenti la temperatura i baixin les humitats relatives. Segons subratllen els agents rurals, aquestes condicions "faciliten que es produeixin incendis arran del llançament de burilles". Per això, subratllen que està terminantment prohibir tirar-ne des de qualsevol vehicle. A causa d'aquesta situació de risc que es preveu per als propers dies, Protecció Civil de la Generalitat també ha posat en prealerta el pla d'emergències INFOCAT 643 autoritzacions suspeses L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim implica suspendre totes les activitats amb risc d’incendi forestal. A més, també s'aturen els treballs forestals i la cacera. En aquest sentit, la Generalitat ja ha suspès fins a 643 autoritzacions tan sols per demà dijous. Els agents rurals recorden que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn i demana que s’evitin activitats de risc al medi natural. "Cal recordar que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències o per accidents", recorda el cos operatiu. La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el mapa d’aquest Pla Alfa en funció del mapa de perill de risc d’incendi forestal i altres eines d’anàlisi d’aquest risc que elabora el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.