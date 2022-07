El diputat de Xarxa Viària de la Diputació de Girona, Jordi Xargay, ha presentat aquest dimecres a Terrades el pla de desplegament de la xarxa d’infraestructura per a la fibra òptica a la demarcació per als propers anys. La corporació té previst invertir 5,7 milions d’euros fins a final del 2023 en actuacions en trams de vint-i-nou carreteres de la seva competència per accelerar la connectivitat al territori. En total, 84,9 quilòmetres.

Xargay ho ha explicat, juntament amb l’alcalde de Terrades, Isidre Felip, i l’alcalde de Llers, Carles Fortiana, en un acte que ha tingut lloc al costat de la GI-510, on s’està treballant en un tram de 6,5 quilòmetres entre Llers i Terrades. Es tracta d’una de les quatre carreteres de l’Alt Empordà en què s’hi estan portant a terme actuacions ara mateix. Les altres tres són les següents: la GI-504, en un tram de 4,9 quilòmetres entre la GI-511 i Boadella; la GI-511, entre Terrades i la cruïlla GI-504, en un tram és de 730 metres, i la GIP-5106, entre Figueres i Llers, en un tram de 4,3 quilòmetres.

Aquestes obres, que està previst que acabin a finals d’aquest any, consisteixen en la preparació de la infraestructura per estendre el cable de fibra òptica i, a més, s’aprofita per portar-hi a terme obres de millora en alguns trams d’aquestes carreteres de la Xarxa Viària de la Diputació. El cost serà d’1.363.873,36 euros. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya farà l’estesa del cable i el manteniment.

Les actuacions que s’estan executant ara al llarg de 16,4 quilòmetres s’afegiran a les ja finalitzades en 11,7 quilòmetres de diversos trams de quatre carreteres que són competència de la Diputació: la GI-400 (Alp), la GIV-6226, entre Garrigàs i Arenys d’Empordà, la GIV-6301, entre Viladamat i l’Armentera, i la GIV-6701, en dos trams, un a Monells i un altre a Madremanya.

El diputat de Xarxa Viària ha destacat: «El nostre objectiu és que, al més aviat possible, tots els municipis de les comarques gironines estiguin connectats a la xarxa de fibra òptica. Per això, apostem per executar aquestes actuacions, perquè ens ajudaran a posicionar la demarcació com un autèntic territori tecnològic, cosa que beneficiarà en un mateix nivell la ciutadania, les administracions i el teixit social i empresarial».

Per la seva part, l’alcalde de Terrades ha comentat: «Gràcies al desplegament de la fibra òptica, molta gent podrà fer teletreball en els pobles petits i podrem recuperar població i revitalitzar-los».

Més actuacions

A més de les obres actuals, el Servei de Xarxa Viària té previst iniciar, properament i de manera esglaonada, actuacions en diversos trams de vint-i-una carreteres més. Seran 68,4 quilòmetres, amb un pressupost de 4,4 milions d’euros. Aquests projectes, que afectaran diferents comarques gironines, ja estan redactats i, un cop licitats, començaran a executar-se. Està previst que estiguin tots enllestits durant el 2023.

El diputat de Xarxa Viària ha assenyalat: «Estem convençuts que aquestes inversions contribuiran a la connectivitat, al desenvolupament econòmic i a la competitivitat dels nostres municipis. Potenciarem l’equilibri territorial i la igualtat d’oportunitats».

En aquest sentit, Xargay ha avançat que també s’està treballant en un nou paquet d’actuacions. Es tracta d’obres en diferents trams de deu carreteres més de la Diputació de Girona (en total, 48,6 quilòmetres), els projectes de les quals ja s’han començat a redactar. «Entre les que ja estan en marxa, aquest nou paquet d’actuacions en deu carreteres i les que vindran més endavant, durant el 2024 la Diputació de Girona haurà invertit uns 11 milions d’euros en el desplegament de la fibra».

L’aposta de la Diputació de Girona per la fibra òptica ve de lluny. Es va iniciar durant l’anterior mandat i, arran de la signatura del Pacte Nacional per la Societat Digital el març del 2019 juntament amb la Generalitat de Catalunya, les altres diputacions catalanes, els consells comarcals, els ajuntaments i les entitats municipalistes, la corporació va reforçar encara més l’aposta per la implantació de les noves tecnologies arreu del territori.