Una quinzena de treballadors municipals i de la Guàrdia Urbana de Figueres han tornat a protestar al ple pel conflicte obert amb el govern municipal. En aquesta ocasió, han dut un fèretre amb el nom de "Serveis Públics" per deixar clar que "la negociació amb aquest equip de govern està morta". Critiquen que no s'hagin acostat posicions un mes després que es deixessin sobre la taula les fitxes de llocs de treball del cos policial perquè els serveis jurídics les consideraven il·legals i es queixen que fa temps que no es compleixen els acords presos. El malestar creix i fa setmanes que la Guàrdia Urbana no fa hores extra i, segons el sindicat SAP-FEPOL, ja s'està començant a notar al carrer.

El comitè i la junta de personal denuncien que fa molt de temps que l'equip de govern no compleix els acords presos, tot i que la gota que va fer vessar el got va ser que es retiressin de l'ordre del dia les fitxes de llocs de treball de la Guàrdia Urbana. De fet, el sindicat SAP-FEPOL fa tres mesos que va aixecar de la taula de negociació i la policia va començar fa setmanes una protesta. Ha deixat de fer serveis extraordinaris i, segons el delegat sindical del SAP-FEPOL, Sergi Fernández, això ja s'està notant al carrer. "Avui només hi havia una patrulla a Figueres", ha assegurat. Abans de començar la sessió i enmig de forts xiulets, Fernández s'ha adreçat a l'equip de govern i l'ha acusat de no atendre les seves peticions. "Les negociacions estan mortes", ha afirmat. En aquest sentit, ha avançat que les protestes continuaran. Al ple també hi ha acudit veïns de l'Olivar Gran per protestar contra la instal·lació d'una antena de telefonia. El secretari de l'entitat, David Arranz, diu que l'equip de govern ha tirat pel dret i no els ha escoltat abans de decidir posar l'antena. Creuen que hi ha alternatives i que la moratòria només ha servit per dilatar el procés.