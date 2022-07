La Policia Local de Castelló d'Empúries inicia, aquest dilluns, el servei de patrullatge estival amb quads per a garantir l'accessibilitat dels agents en els amplis sorrals del municipi. Aquest tipus de vehicles faciliten la mobilitat dels efectius en els diferents punts del front de mar, des de la Rubina fins a l'altre costat de la desembocadura de la Muga. Els quads permeten actuar amb rapidesa en cas de necessitats i també són molt útils per a la vigilància i control de la zona de platges, que té una extensió considerable i que és molt ample en el cas de la platja principal d'Empuriabrava, ja que hi ha molta distància entre el passeig i l'aigua. El servei s'allargarà fins al 4 de setembre.