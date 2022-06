La 36a Mostra del Vi de Figueres que s’allarga fins aquest dimarts dia 28 de juny a la Rambla, ha tingut una molt bona rebuda i acollida així com un gran nombre de visitants des de la seva inauguració, dissabte passat, ha afirmat la regidora de Fires, Ester Marcos, amb satisfacció: «La gent tenia moltes ganes de socialitzar, de trobar-se i d’anar a prendre alguna cosa. Ha estat després de dos anys d’aturada per la pandèmia, la Mostra del Vi del retrobament».

Un altre dels punts a destacar, segons la regidora, és que s’ha constatat una gran afluència de públic de fora, sobretot d’origen estranger, sobretot alemanys, francesos i anglesos. «Són persones que visiten la ciutat, descobreixen la mostra a la Rambla i s’hi queden». Els assistents a la Mostra també ha tingut l’oportunitat de seguir la festa a la plaça Catalunya, on l’Ajuntament ha programat una sèrie de concerts: «A les barres de plaça Catalunya, s’ha continuat servint vi i aquest s’ha convertit en el producte estrella».

L’escriptor i periodista Martí Gironell va ser el pregoner de la Mostra del Vi de l’Empordà durant la seva inauguració a la Rambla de Figueres. L’autor garrotxí es va referir al caràcter històric del vi empordanès, del qual ha lloat el fet de ser «molt autèntics i originals», tot recordant que «cap altre fruit és capaç d’oferir tants matisos com el raïm». També va explicar que el vi i ell «són grans companys de viatge» afegint que «ajuda a aconseguir connexions amb els personatges» de les seves novel·les. Durant l’acte també van intervenir el president de la DO Empordà, Xavier Albertí; el diputat provincial Joan Fàbrega i l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, la qual va demanar «un fort aplaudiment de reconeixement» a tots els cellers que participen en la Mostra i per als productors locals de proximitat. El president de la DO, per la seva part, ha destacat «l’encert» de canviar la fira enològica de setembre a juny i va reivindicar la Mostra del Vi de Figueres «com a referent del sector».

A punt de cloure’s la mostra, els cellers es mostraven satisfets, i malgrat que els darrers dos dies de la mostra són laborables, la cloenda del dia 28 s’espera que sigui un dels dies més forts. La ciutat ha tornat a acollir l’esdeveniment amb disset expositors: nou cellers, sis estands d’alimentació i dos estands institucionals. També hi ha hagut un espai botiga on adquirir qualsevol ampolla de vi que es pot trobar a la fira. Els tiquets es venen a un preu de 10 euros (inclouen 6 tiquets de vi, una copa personalitzada de la mostra i un tast guiat a la Galeria d’Art El Claustre.