La darrera cita de la Trobada Ruta de l’Anxova 2021-22 ha tingut lloc aquest dissabte 18 de juny a l'Escala. La XXIII edició de la lliga social de creuer del Club Nàutic l’Escala ha estat tot un èxit. Ha comptat amb la participació de prop de 20 tripulacions que han disputat un total de cinc proves distribuïdes entre els mesos d’octubre de 2021 i juny de 2022.

Una desena de tripulacions van celebrar l’última prova de la temporada. En aquesta ocasió, la secció de creuer del Club va donar la benvinguda, a més, a dues noves embarcacions clàssiques a la flota. D’una banda el U-O Lourdes (Heard 23) de Martí Freixas, un model basat en un disseny de Falmouth Working Boats aparellat amb vela cangrea. D’una altra, la tripulació del Sula Bassana va navegar amb el Muscadet, amb un disseny firmat per Philippe Harlé el 1963.

Els navegants es van trobar a l’Escola de Vela del Club al voltant de les 11 h, on després d’esmorzar van assistir a la reunió de patrons per conèixer el recorregut previst per la jornada. En aquest cas, un costaner de quatre milles per les divisions Regata i Rally I i un de dues, pels més petits, els de la categoria Rally 2. Malgrat que la boira va retardar la sortida, en aixecar-se, va tenir lloc una prova fantàstica a la costa de l’Escala acompanyada d’una marinada de bona intensitat perfecte per gaudir de la vela de creuer. El J70 Nauticescala 2 liderat per Valentín Baraibar va ser el guanyador de la jornada seguit de prop pel J70 Nauticescala 3 patronejat per Walter Brandesky.

La prova d’avui va servir per poder descartar la pitjor màniga de la temporada i descobrir els guanyadors, que van recollir els seus premis en un acte que va tenir lloc a les 15 h al Restaurant & Gastrobar Bol Roig amb la intervenció del també navegant i membre de la Junta Directiva del Club, Rafa Mundet. Tot i que el líder de la classificació general va ser el Nauticescala 3 de Brandesky, guanyador de la categoria Regata, Matifou (Attalia) d’Olivier Caucat va ser qui es va endur el reconeixement com a guanyador absolut de la XXIII Trobada Ruta de l’Anxova ja que la categoria Regata a la victòria absoluta. Es va adjudicar, també, el primer premi de la flota Rally I, la més nombrosa, en la que Poma (Bénéteau First 27.7) de Pere Sala es va proclamar segon i Raig (Bénéteau First 27.7) de Josep Roca, tercer.

Gaietà López, armador i patró del Rasca (Bénéteau First 26Q), va recollir el trofeu de vencedor de la categoria Rally II en haver-se, dedicada a les embarcacions d’eslora igual o inferior a 27 peus, mentre que el Koala (Jeanneau Sun Odyssey 26) de Carlos Palos es va proclamar subcampió d’aquesta divisió.

La darrera trobada va acabar amb un dinar de la secció celebrat també al Restaurant & Gastrobar Bol Roig i que va servir per compartir els millors moments del dia i de tota la temporada.