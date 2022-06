El grup de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya ha aconseguit que des de la Comissió d'Acció Climàtica celebrada ahir a la tarda s'aprovi una proposta de resolució parlamentària amb una bateria de mesures per a acabar amb els talls de llum al barri del Culubret, a Figueres. “Els veïns porten 13 anys sofrint talls de llum, al principi eren pocs, però en els últims anys s'han incrementat i, en particular, els últims 5 anys s'han produït més de 200 talls anuals, alguns superant les sis hores”. D'aquesta manera va introduir la diputada, Marina Bravo, la problemàtica que arrossega el barri del Culubret des de fa més d'una dècada sense que “la Generalitat estigui utilitzant totes les eines de que disposa per actuar”.

Bravo ha lamentat que la situació insostenible que sofreix el barri del Culubret s'estigui allargant tant de temps perquè ni l'Ajuntament “ha complert amb les mesures que prometia” ni la companyia elèctrica “ha fet gran cosa perquè al·lega que el sistema està ben dimensionat i el problema són els fraus”. Atesa aquesta situació i al fet que “els veïns segueixen sense solucions”, Ciutadans va presentar aquesta proposta de resolució perquè “pensem que ha d'haver-hi una actuació per part de totes les administracions implicades: Generalitat, Ajuntament i companyia elèctrica”. La proposta de resolució parlamentària reclama l'elaboració d'un informe que detalli la gravetat de les afectacions dels talls de llum, l'estat actual de la xarxa elèctrica, els anys que dura aquesta situació, el nombre de talls anuals registrats, el nombre de ciutadans afectats per aquestes anomalies i el grau de frau elèctric que es produeix. A més, també se sol·licita a la companyia elèctrica que en el termini de tres mesos elabori un informe sobre mesures correctores en les quals es detalli les accions a implementar per a corregir les deficiències i assegurar el subministrament als ciutadans i la realització d'una auditoria sobre l'estat de la xarxa elèctrica a la zona nord-oest de Figueres, al mateix temps que garanteixi el proveïment de fluid elèctric en el barri del Culubret i prengui les mesures necessàries per a acabar amb els talls sistemàtics.