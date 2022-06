L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha instal·lat una tanca per limitar l'accés al pantà de Darnius Boadella després de detectar-hi activitats prohibides. Segons informen en un comunicat, al paratge al voltant de la cua del pantà, dins el seu terme municipal, hi han detectat caravanes, tendes i furgonetes acampades, focs a terra i altres activitats que no hi estan permeses perquè és una zona inundable i és un municipi amb alt risc d'incendi. A més, l'ajuntament remarca que l'accés a l'esplanada és a través d'un pas estret i de difícil maniobra.

Sovint els mateixos veïns o usuaris han alertat els agents rurals o el Seprona de la situació. Fruit d'aquestes repetides denúncies, els Agents Rurals van redactar un informe en el que recomanen limitar l'accés a aquesta zona per prevenir i evitar riscos, recomanació que l'ACA també aprova. Per això, aquest maig han instal·lat una tanca del mateix tipus de les que s'usen als parcs naturals al final del camí d'accés i deixant un espai de pas per a les persones que hi vulguin accedir a peu. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, ha recordat que entre les infraccions més flagrants n'hi ha una detectada l'any passat quan una furgoneta que feia marxa enrere va quedar atrapada amb una roda posterior dins l'aigua i el propietari va abandonar el vehicle allà mateix.