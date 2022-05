Figueres ha viscut una intensa setmana de donacions de sang. Aquest dissabte 28 de maig, el Banc de Sang i Teixits tanca tres dies dedicats a les donacions a La Salle Figueres, des de les 10 h fins a les 14 h i des de les 16 h a les 20.30 h. Un total de 46 donants ja han reservat la seva plaça, però encara n'hi ha de disponibles per tots aquells que vulguin donar-ne.

Les dues jornades anteriors es van viure a l'Institut Olivar Gran, el dimecres 25 de maig, i a l'Escola Josep Pallach, el divendres 27 de maig.

Els dos lemes d'aquesta campanya han estat "Donar sang és donar vida" i "Gota a gota, cap vida s'esgota". Les reserves de sang continuen sent molt més baixes del que és necessari. Hi ha reserves per cinc dies quan haurien de ser per deu.